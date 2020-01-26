Памела Андерсон опубликовала первую совместную фотографию с супругом

Новости шоу бизнеса:Несколько дней назад 52-летняя Памела Андерсон неожиданно вышла замуж за своего давнего друга, 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса.

Свадьба пары состоялась в Малибу 20 января и прошла в обстановке секретности. Лишь в конце недели актриса опубликовала в инстаграме снимок со своим избранником.

Андерсон поделилась в соцсети черно-белой фотографией, на которой прижалась виском к мужу. Питер стал ее пятым супругом (а она — его пятой женой).

Ранее Памела была замужем за рок-музыкантом Томми Ли, музыкантом Кидом Роком и кинопродюсером Риком Саломоном (за последнего она выходила дважды).

Памела до сих пор не реализовала свой творческий потенциал. Ей еще предстоит по-настоящему блистать. В ней скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не любил ее так сильно.

Она сводит меня с ума — в хорошем смысле. Вдохновляет меня, - сказал Джон Питерс после свадьбы.Он познакомился с Андерсон 35 лет назад. После короткого романа судьба развела их, но несколько месяцев назад они решили начать все заново.