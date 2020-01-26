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Лана Дель Рей вышла в свет со своим возлюбленным (Фото)

Лана Дель Рей вышла в свет со своим возлюбленным (Фото)
13:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В субботу, 25 января, певица осуществила первый публичный выход со своим бойфрендом – работником полиции Шоном Ларкиным.

Влюбленные пришли на гала-концерт Клайва Дэвиса, который стал своеобразной репетицией Грэмми. Светское событие не обошли вниманием сотни американских звезд, которые выбрали для события изысканные наряды.

Однако внимание журналистов привлекло появление Ланы Дель Рей, ведь впервые она решилась осуществить выход со своим возлюбленным, подтвердив, что их отношения могут перерасти в брак.

Для вечеринки певица подобрала элегантное платье черно-белого цвета. Наряд Ланы Дель Рей обнажал ее хрупкие плечи и стройные ноги, поэтому артистка уверенно и обольстительно позировала рядом со своим бойфрендом

 
 
 
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Lana com seu namorado / o que pisou no vestido dela, no festival Clive Davis [ #LanaDelRey ]

Публикация от Alex (@violetlana)

Как известно, до этого романа Лана Дель Рей строила отношения с фотографом Франческо Карроццини, однако они объявили о разрыве еще в 2016 году. Долгое время артистка не могла оправиться от завершения истории с итальянцем, поэтому только в сентябре 2019-го решилась на свидание с Шоном Ларкиным.

Впервые папарацци заметили влюбленных в ноябре, после чего Лана Дель Рей официально подтвердила слухи о новом романе. Она откровенно рассказала, что ее избранник работает полицейским, консультантом и аналитиком. Кроме этого, Шон Ларкин участвует в американских шоу, где рассказывает о буднях полицейских, расследованиях или выслеживании преступников.

 
 
 
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Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Лана Дель Рей показала фанатам своего бойфренда (Фото)

"Я не знала, что нас фотографируют. Если бы знала, то надела бы что-нибудь другое, лучше. Мы были застигнуты врасплох, когда вышли эти снимки. Знаете, это забавно. У меня были длинные, многолетние отношения, но тогда у нас не было подобных проблем... Главное в этом то, что он хороший полицейский. он понимает, чем занимается, и знает обе стороны медали", – прокомментировала фото Лана Дель Рей.

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Отношения, Лана Дель Рей, Певица, Бойфренд.
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