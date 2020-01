Новое "звание": Елизавета II даровала новый почетный титул принцу Уильяму

С тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл решили начать финансово независимую жизнь на две страны, прошло всего несколько недель, однако королева Елизавета II тщательно заботится, чтобы другие представители семейства должным образом исполняли свои полномочия. Именно поэтому она назначила принца Уильяма Лордом Верховным комиссаром Генеральной Ассамблеи шотландской церкви.

О новом титуле герцога Кембриджского стало известно вчера, 25 января, когда на официальной странице Букингемского дворца в твиттере появилось соответствующее сообщение.

Принц Уильям берет на себя ответственность представлять королеву на Генеральной Ассамблее шотландской церкви с 16 по 22 мая 2020 года. Он выступит на заседании по официальной речью и доложит о ходе работы. Этот титул особенно почетный и присваивается за достижения перед обществом только на один год. Стоит отметить, что предшественниками Уильяма были принцесса Анна и принц Чарльз.

The Queen has appointed Prince William as Lord High Commissioner to the General Assembly of the @churchscotland this year.

Find out more here ➡️ https://t.co/YaPU7FjUYU

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 25, 2020