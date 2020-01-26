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Леся Никитюк взорвала сеть курьезным роликом

Леся Никитюк взорвала сеть курьезным роликом
16:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда опубликовала на инстаграм странице курьезный ролик, который рассмешил всех ее сторонников.

Украинская телеведущая Леся Никитюк в который раз доказала, что является "королевой юмора". 

Видео Леся Никитюк сняла во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Телезвезда поселилась в элитном отеле, учтя питание. А чтобы не поправиться от калорийных блюд, Леся Никитюк не отказалась от тренировок. Именно одно из них она и показала поклонникам в сети.

Украинка в специальной обуви занялась спортом с тренером, что и показала на кадрах с отдыха. Курьезный ролик сначала появился в инстаграм-сторис, однако видео настолько рассмешило саму Лесю Никитюк, что она захотела его сохранить в блоге. 

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На видео четко видно, как человек борется с ultra-all-inclusive. Не смогла не показать это... Никогда еще с себя так не смеялась! Но я буду работать в этих шкарах, сколько нужно, чтобы не заплыть жиром, – с юмором написала Леся Никитюк.

Ранее телеведущая уже демонстрировала особую "диету", которую назвала занюхиванием. Она заключается в том, что, когда вдыхаешь аромат калорийной пищи, нужно есть полезную, например, яблоко.

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Отдых, Знаменитости, Смех, Смешные видео, Леся Никитюк, Курьезные видео.
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