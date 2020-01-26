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Дмитрий Комаров признался, что у них с женой нет собственного жилья

Дмитрий Комаров признался, что у них с женой нет собственного жилья
17:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Дмитрий Комаров с Александрой Кучеренко еще не определились, хотят ли приобрести квартиру, или сразу же дом. Да и вопрос города остается открытым.

Один из самых популярных телеведущих Украины Дмитрий Комаров признался, что до сих пор не приобрел жилье. После свадьбы он с Александрой Кучеренко поселился в съемной квартире в Киеве.

В комментарии "КП в Украине" автор и ведущий познавательной программы "Мир наизнанку" признался, что не деньги мешают покупке недвижимости. 

"Не купили. Пока живем в съемной, потому что хотим определиться с форматом, понять, где бы мы хотели жить – в доме или квартире, в каком месте. Когда дело подошло к свадьбе, мы решили сначала арендовать квартиру, а потом определиться окончательно, что и где. Поэтому диван – наш, квартира – не наша ", – рассказал Дмитрий Комаров.

Кроме этого, телеведущий не скрывает, чтоиз-за насыщенных съемок мало времени проводит дома. Дмитрий Комаров только отснял новый сезон программы "Мир наизнанку", завершив экспедицию в Китай. Поэтому даже Новый год праздновал за рубежом. Александра Кучеренко поддержала мужа в этот особенный праздник, поэтому отправилась с ним на многодневный отдых в Сингапур.

"Конечно, жену хочется видеть чаще. Если раньше мог себе позволить поехать на 4-5 месяцев куда-то и не возвращаться домой, то сейчас я этого не хочу. Приходится придумывать, как нам видеться чаще. Я приглашал Сашу в Китай, она приезжала на пару дней я делал паузу в съемках, а потом она просто ждала меня в гостинице, пока я был на съемках. На Новый год она приезжала в Сингапур, это достаточно близко от Китая, и мы провели время вместе. Я приезжал на ее день рождения в ноябре, мы экспромтом поехали в Прагу ... Единственное – больше приходится летать. Но это специфика профессии. По-другому – никак! Или придется не видеться месяцами", – поделился он.

Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)

Как известно, 15 июня Дмитрий Комаров заявил Телеведущий Дмитрий Комаров женился: первые фото с невестой , что женился на ведущей, модели и обладательнице титула "Мисс Украина-2016" Александре Кучеренко. Впоследствии выяснилось, что пара тайно поженилась в мае 2019 году в Иерусалиме. Дмитрий Комаров выбрал дату венчания, которая совпала с конкурсом Евровидения. Поэтому поездка двух ведущих в Израиль не вызывала никаких подозрений.

Пара познакомилась задолго до шоу "Танцы со звездами". А на проекте Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко тщательно скрывали романтические отношения.

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Жилье, Знаменитости, Обустройство, Дмитрий Комаров.
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