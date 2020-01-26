Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воссоединились

Новости шоу бизнеса:Праздник объединит не только все звездное телесемейство, но и бывших влюбленных, которые готовы забыть все обиды ради общего воспитания дочери.

Самая молодая миллиардерша мира тщательно готовится к празднованию день рождения своей дочери Сторми, которой 1 февраля исполнится два года.

Знаменитая бизнесвумен активно приобщает свою дочь Сторми к публичной жизни. Кайли Дженнер недавно представила совместную бьюти-коллаборацию Миллиардерка Кайли Дженнер готовит совместную бьюти-коллаборацию с годовалой дочерью с крохой, которая приурочена к празднованию Дня святого Валентина. Однако на очереди не менее знаковое событие для звездной мамы, ведь 1 февраля Сторми исполнится два года. Ради детского праздника она объединит усилия с бывшим бойфрендом американским исполнителем Трэвисом Скоттом.

Первые подарки дочь миллиардерши получила за несколько недель до знакового дня. Кайли Дженнер выпустила новую коллекцию своего косметического бренда, которая носит имя крохи Stormi Collection. Она объединила в себе общую любовь к бабочкам знаменитой мамы и не менее звездной дочери.

На днях Кайли вместе с бывшим бойфрендом Трэвисом Скоттом, сестрой Кортни Кардашьян, мамой Крис Дженнер и ее избранником Кори Гэмблом, подругой и племянниками отправились в детский парк развлечений Disney World в Орландо. Во время развлечений их сопровождали охранники.

Семейство успело посетить несколько аттракционов, которые подарили отличное настроение как молодым, так и пожилым членам семьи. На личной странице в Инстаграме Кайли Дженнер опубликовал несколько кадров с прогулки, на которых появилась вместе с подругой Кайли Айрис Палмер. Молодые мамы с удовольствием позировали со своими дочерьми, создав так называемый "клуб мамочек".

Однако масштабное празднование второго дня рождения Сторми еще впереди. Как сообщили инсайдеры изданию TMZ, заботливые родители планируют громкую вечеринку, которая обойдется бывшим влюбленным в 100 тысяч долларов. Они планируют собрать близких в арендованном студийном пространстве, задействовав на мероприятии шесть вымышленных персонажей. Уже через неделю около 160 миллионов фолловеров смогут оценить щедрость самой богатой мамы современности на ее личных страницах в социальных сетях.