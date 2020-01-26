Бейонсе похвасталась пышными формами в сексуальном платье (Фото)

Новости шоу бизнеса:После паузы звезда засыпает свой блог эффектными снимками, в которых демонстрирует новинки гардероба.

Американская поп-дива Бейонсе вернулась в соцсети.

В канун Грэмми-2020 Бейонсе и Jay-Z приняли участие в двух светских мероприятиях, на которые мечтают попасть миллионы музыкантов. Звездные супруги в очередной раз доказали, что являются одной из самых влиятельных пар мира, представ на бранче по случаю премии и вечеринке.

Для первого события поп-дива выбрала довольно дерзкое платье жакетного кроя. Бейонсе красовалась на бранче в серо-голубом наряде с глубоким декольте и длиной мини. Поэтому все гости торжественного обеда могли увидеть роскошный бюст артистки и ее обнаженные ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 26 Янв 2020 в 1:51 PST

Образ Бейонсе решила дополнить босоножками на каблуках. Эффектные украшения и макияж, подобранный в тон к наряду Jay-Z, завершили соблазнительный образ звезды.

Но на этом подготовка к Грэмми-2020 не завершился. Организаторы престижной музыкальной премии устроили вечеринку в Калифорнии, которую Бейонсе посетила в роскошном атласном платье красного цвета. Платье выглядело очень соблазнительно на пышных формах артистки.