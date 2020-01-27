Дан Балан всколыхнул сеть кадрами из новой фотосессии

Молдавский артист, тренер юбилейного сезона вокального проекта "Голос страны" Дан Балан часто поражает поклонников кадрами из фотосессий и концертов.
Дан Балан любит позировать перед камерой, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии на странице артиста в инстаграме.
Сначала можно увидеть Дана в черном вязаном свитере и мужских аксессуарах. Особое внимание привлекает пронизиливий взгляд певца.
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Жду, что когда-то, когда небо и океан... Покроет землю темно-синим... Ренессанс закончился и мне интересно, я всегда должен быть бывшим? – подписал публикацию Дан Балан.
Для другого образа артист выбрал черную расстегнутую рубашку и мужские аксессуары, что на первом фото.