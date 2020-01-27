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Дан Балан всколыхнул сеть кадрами из новой фотосессии

Дан Балан всколыхнул сеть кадрами из новой фотосессии
13:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Для очередной фотосъемки обладатель Grammy и MTV Music Awards выбрал два стильных образа.

Молдавский артист, тренер юбилейного сезона вокального проекта "Голос страны" Дан Балан часто поражает поклонников кадрами из фотосессий и концертов.

Дан Балан любит позировать перед камерой, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии на странице артиста в инстаграме. 

Сначала можно увидеть Дана в черном вязаном свитере и мужских аксессуарах. Особое внимание привлекает пронизиливий взгляд певца. 

 
 
 
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Waiting for someday when the ocean and sky... Will cover up the land in deep blue... Renaissance is over and I wonder: - Should I always be the same once again?

Публикация от Dan Balan (@danbalan)  

 
 
 
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... the silence of an ordinary day...

Публикация от Dan Balan (@danbalan)

Герцогиня Кембриджская представила свой новый фотопроект, посвященный жертвам Холокоста

Жду, что когда-то, когда небо и океан... Покроет землю темно-синим... Ренессанс закончился и мне интересно, я всегда должен быть бывшим? – подписал публикацию Дан Балан.

Для другого образа артист выбрал черную расстегнутую рубашку и мужские аксессуары, что на первом фото.

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Все по теме:

Фотосессия, Знаменитости, Артист, Певец, Голос страны, Дан Балан.
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