Дан Балан всколыхнул сеть кадрами из новой фотосессии

Новости шоу бизнеса:Для очередной фотосъемки обладатель Grammy и MTV Music Awards выбрал два стильных образа.

Молдавский артист, тренер юбилейного сезона вокального проекта "Голос страны" Дан Балан часто поражает поклонников кадрами из фотосессий и концертов.

Дан Балан любит позировать перед камерой, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии на странице артиста в инстаграме.

Сначала можно увидеть Дана в черном вязаном свитере и мужских аксессуарах. Особое внимание привлекает пронизиливий взгляд певца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ... the silence of an ordinary day... Публикация от Dan Balan (@danbalan) 20 Ноя 2019 в 7:53 PST

Жду, что когда-то, когда небо и океан... Покроет землю темно-синим... Ренессанс закончился и мне интересно, я всегда должен быть бывшим? – подписал публикацию Дан Балан.

Для другого образа артист выбрал черную расстегнутую рубашку и мужские аксессуары, что на первом фото.