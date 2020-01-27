Слава Каминская восхитила сеть фотографиями с отцом и детьми

Популярная украинская исполнительница Слава Каминская делится с поклонниками не только личными фотографиями, но и публикует снимки своих детей.
Известно, что папа певицы Виталий бросил ее маму, когда Славе было 7 лет. Сейчас он проживает в России вместе со своей женой. Виталий не видел внуков с их рождения, поскольку отказывался прилетать в Киев. Инициатором долгожданной встречи стала Слава.
Артистка решила познакомить сына Леонарда и дочь Лауру с дедушкой. В этом Новом году она поехала в гости к отцу вместе с детьми. Трогательные семейные фотографии звезда опубликовала на своей странице в инстаграме.
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Все , что у меня есть - благодаря родителям . Все обстоятельства и жизненные ситуации , которые со мной происходили , приводили меня к определённым решениям. Делали жесткой , ранимой , трудоспособной, ленивой , наглой, застенчивой. Все потому что когда-то родители подарили мне жизнь ! Мне кажется самое важное в жизни - научиться прощать , ценить и благодарить! И не важно , как складывались обстоятельства. Просто скажите СПАСИБО , тем , кто подарил вам возможность наслаждаться жизнью !
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Все, что у меня есть – это благодаря родителям. Все обстоятельства и жизненные ситуации, которые со мной случались, привели меня к определенным решениям. Они делали жесткой, ранимой, трудолюбивой, ленивой, наглой, застенчивой. Все это потому, что когда-то родители подарили мне жизнь! Мне кажется, что самое главное в жизни – научиться прощать, ценить и благодарить! И не важно, как складывались обстоятельства. Просто скажите спасибо тем, кто подарил вам возможность наслаждаться жизнью! – написала в публикации Слава.