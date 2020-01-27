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Мадонна отменила очередной концерт из-за проблем со здоровьем

Мадонна отменила очередной концерт из-за проблем со здоровьем
14:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Дебютной концертной площадкой должен был стать Лондон сегодня, 27 января.

61-летняя американская певица неустанно гастролирует по миру со своей концертной программой Madame X. Однако возраст дает о себе знать, и организм исполнительницы просто не выдерживает плотного графика и изнурительных шоу. Мадонна в очередной раз отменяет выступление, однако на этот раз решила сообщить поклонникам лично.

Международный тур в поддержку нового альбома Madame X начался еще в прошлом году. Тогда Мадонна была вынуждена отменить восемь своих выступлений Мадонна отменила концерт за час до выступления: известна причина , утверждая, что причиной стало плохое самочувствие. Травма колена и порванные связки заставили отказаться от ее первого шоу и в новом году.

Однако вчера на личной странице звезды в инстаграме появилось пространное сообщение для поклонников, в котором она сообщила об отмене ближайшего концерта. Как отметила знаменитость, в этом ее убедил личный врач. Он настоял на том, что Мадонна нуждается в отдыхе.

Как вы все знаете, у меня травмы, от которых я страдаю с самого начала турне, но я всегда должна слушать свое тело и ставить свое здоровье на первое место, – призналась звезда.

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С тех пор, как возмущенный поклонник поп-дивы подал иск в суд из-за переноса концерта на два часа, Мадонна стала осмотрительнее в отношениях со своими фанами. Она разместила обращение, которое сопровождается многочисленными извинениями, за день до события.

Последнее, что я хочу делать – это разочаровать своих поклонников или нарушить целостность моего шоу. Поэтому я буду продолжать до последнего. Как всегда, каждый, кто приобрел билет, получит возврат. Опять же, мне очень жаль, что кто-то разочаровался, и, пожалуйста, знайте, что это причиняет мне гораздо большую боль, чем вы можете себе представить. Еще раз спасибо за понимание, – написала знаменитость.

Стоит отметить, что в туре звезду ждет 15 концертных шоу, к которым организм 61-летней легенды, судя по всему, просто не готов.

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Концерт, Здоровье, Мадонна, Знаменитости, Проблемы со здоровьем, Концерт Мадонны.
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