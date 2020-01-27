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Звезда фильма "Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко пропала без вести в Мексике

Звезда фильма "Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко пропала без вести в Мексике
16:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Представители актрисы просят сообщить всех, кто владеет какой-либо информацией о ее нахождении.

Народная артистка РСФСР, вошедшая в историю советского кинематографа благодаря игре в ленте "Мэри Поппинс, до свидания", исчезла в Мексике. О том, что Наталья Андрейченко с 25 января 2020 года не выходит на связь, сообщил ее менеджер Ян Трунцев.

Как сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на обращение Яна Трунцева в социальных сетях, Наталья Андрейченко еще в субботу, 25 января, покинула дом подруги в Канкуне около трех часов дня. С того времени она не отвечает на телефонные звонки и не выходит на связь. Добавило причин для тревоги то, что накануне актриса жаловалась на плохое самочувствие.

63-летняя Наталья Андрейченко готовилась к запуску нового проекта, на который тратила немало сил. По словам ее агента, подруга Марет заверила, что артистка села за руль своего автомобиля и отправилась домой. Дорога должна была занять час, однако с тех пор от Натальи не удалось получить ни одного сообщения.

"Сейчас мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень волнуемся, чтобы ничего не случилось. Когда будут новости, мы обязательно вам сообщим", – обратился к поклонникам менеджер актрисы.

 
 
 
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ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀ ⠀ Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко

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Мадонна отменила очередной концерт из-за проблем со здоровьем

Напомним, что настоящую популярность на постсоветских просторах Наталье Андрейченко принесла роль в фильме-мюзикле "Мэри Поппинс, до свидания". Она воплотила на экране легендарную няню-волшебницу. Фильмография актрисы достаточно широка. На протяжении длительного времени она жила и творила в США вместе со своим мужем, австрийским актером и режиссером Максимилианом Шеллом. После смерти любимого Наталья вернулась в Россию.

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Мексика, Исчезновение, Пропажа, Российская актриса, Наталья Андрейченко.
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