Уютный и стильный образ беременной Мишель Уильямс (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская актриса сочетала правильные оттенки и удачный крой.

2020-й начался для Мишель Уильямс хорошо: беременность, помолвка, "Золотой глобус" за роль в "Фосси/Вердон". И, словно этого мало, целая серия удачных выходов в нежных образах.

Последний раз папарацци поймали актрису на прогулке в Нью-Йорке и пополнили список модных находок Мишель еще одной — бежевым платьем Ganni в мелкий горох, которое она носит с золотистым пуховиком и черными сабо.

Финальные штрихи — солнцезащитные очки в белой оправе и белая же сумка.

Фото Twitter / @RonnieTassie

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