Брат Ники Минаж приговорен к 25 годам тюрьмы: известна причина

Новости шоу бизнеса:Служители Фемиды признали виновным в преступлении Джелани Маража – родного брата рэперши Ники Минаж.

В США состоялось судебное заседание по делу изнасилования 11-летней девочки. Мужчина пробудет в тюрьме 25 лет.

Как сообщает Page Six, еще 2 года прокуроры направили на рассмотрение суда дело Джелани Маража. В 2017-м его падчерица заявила, что неоднократно становилась жертвой сексуальных домогательств отчима. Девочка добавила, что впервые мужчина ее изнасиловал в возрасте 11 лет. Прокуроры нашли доказательства по скандальному делу, которые свидетельствовали о правдивости слов школьницы.

В понедельник, 27 января, в США состоялось окончательное заседание суда. Сама Ники Минаж не смогла прийти, чтобы поддержать своего брата, однако адвокаты зачитали письмо, которое она написала в 2016-м, чтобы смягчить приговор. В обращении рэперша отметила, что Джелани "самый терпеливый, нежный, искренний и самоотверженный человек, которого она знает". Однако такая характеристика от Ники Минаж не повлияла на приговор судей, которые назначили ему 25 лет заключения.

Интересно, что Джелани Мараж не признал публично свою вину. В то же время адвокат мужчины заявил, что будет обжаловать приговор в апелляционном суде Лос-Анджелеса.

Хочу извиниться за боль, которую причинил другим. У меня была проблема с чрезмерным употреблением алкоголя, – сказал в свое оправдание Джелани Мараж.

В зале суда присутствовал еще один брат Ники Минаж, который выступил свидетелем по скандальному делу. Он вступился за своего родственника-педофила и просил помилования для него.

Интересно, что это не единственный человек из близкого окружения Ники Минаж, который загремел за решетку по резонансным обвинениям. Муж рэперши Кеннет Пэтти в 1995 году отбывал заключение за попытку изнасилования 16-летней девочки. Согласно приговору, мужчина провел за решеткой от 18 до 54 месяцев.

"Ему было 15, ей 16... Они были в отношениях. Но успокойся, интернет. Вы все не можете управлять моей жизнью. Вы даже своей управлять не можете", – оправдывала мужа певица.