Брат Ники Минаж приговорен к 25 годам тюрьмы: известна причина

В США состоялось судебное заседание по делу изнасилования 11-летней девочки. Мужчина пробудет в тюрьме 25 лет.
Как сообщает Page Six, еще 2 года прокуроры направили на рассмотрение суда дело Джелани Маража. В 2017-м его падчерица заявила, что неоднократно становилась жертвой сексуальных домогательств отчима. Девочка добавила, что впервые мужчина ее изнасиловал в возрасте 11 лет. Прокуроры нашли доказательства по скандальному делу, которые свидетельствовали о правдивости слов школьницы.
В понедельник, 27 января, в США состоялось окончательное заседание суда. Сама Ники Минаж не смогла прийти, чтобы поддержать своего брата, однако адвокаты зачитали письмо, которое она написала в 2016-м, чтобы смягчить приговор. В обращении рэперша отметила, что Джелани "самый терпеливый, нежный, искренний и самоотверженный человек, которого она знает". Однако такая характеристика от Ники Минаж не повлияла на приговор судей, которые назначили ему 25 лет заключения.
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Reposted from @sipcelebritea #NickiMinaj’s Brother Sentenced To 25 Years To Life For Child Rape Thoughts? Via : @tmz_tv | #SipCelebritea
Интересно, что Джелани Мараж не признал публично свою вину. В то же время адвокат мужчины заявил, что будет обжаловать приговор в апелляционном суде Лос-Анджелеса.
Хочу извиниться за боль, которую причинил другим. У меня была проблема с чрезмерным употреблением алкоголя, – сказал в свое оправдание Джелани Мараж.
В зале суда присутствовал еще один брат Ники Минаж, который выступил свидетелем по скандальному делу. Он вступился за своего родственника-педофила и просил помилования для него.
Интересно, что это не единственный человек из близкого окружения Ники Минаж, который загремел за решетку по резонансным обвинениям. Муж рэперши Кеннет Пэтти в 1995 году отбывал заключение за попытку изнасилования 16-летней девочки. Согласно приговору, мужчина провел за решеткой от 18 до 54 месяцев.
"Ему было 15, ей 16... Они были в отношениях. Но успокойся, интернет. Вы все не можете управлять моей жизнью. Вы даже своей управлять не можете", – оправдывала мужа певица.