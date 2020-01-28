32-летняя актриса Блейк Лайвли впервые вышла в свет после третьих родов

Новости шоу бизнеса:Актриса впервые вышла в свет после третьих родов и, как отметили поклонники, выглядела "очень достойно".

Вчера в Нью-Йорке, в Бруклинской музыкальной академии, состоялась премьера фильма "Ритм-секция", главные роли в котором исполнили Блейк Лавли и Джуд Лоу.

Блейк явилась на премьеру со своей мамой Элен и сестрой Робин. Супруга Райана Рейнольдса с ней не было — вероятно, он остался дома с детьми.

На ковровой дорожке Лавли произвела фурор. Для премьеры Блейк выбрала черное бархатное платье Dolce&Gabbana, жемчужно-изумрудное украшение Lorraine Schwartz и высокие сапоги на шпильке от Christian Louboutin. Наряд актрисы подчеркнул ее достоинства, в частности, зону декольте, и скрыл возможные недостатки фигуры многодетной мамы.

В "Ритм-секции" Лавли предстала в непривычном образе с короткими волосами. Она сыграла девушку по имени Стефани, семья которой погибла в подстроенной авиакатастрофе.

Моя героиня решает выяснить, кто это сделал и почему. Она хочет отомстить за свою семью. И месть становится для нее единственным лекарством от боли, — прокомментировала свою роль Лавли.

Актриса родила третьего ребенка в августе прошлого года, а съемки фильма происходили еще до ее беременности. Но процесс производства фильма затянулся из-за травмы, которую Блейк получила на съемках.