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Ирина Шейк высказалась о разрыве с Брэдли Купером
Ирина Шейк высказалась о разрыве с Брэдли Купером

Ирина Шейк высказалась о разрыве с Брэдли Купером

Ирина Шейк высказалась о разрыве с Брэдли Купером
14:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Шейк не раскрыла подробностей отношений с актером, но дала понять, что философски относится ко всему, что было.

Ирина Шейк состояла в отношениях с Брэдли Купером четыре года. Через два года после рождения дочери знаменитости расстались, но оба продолжают заботиться о ребенке. 

Я думаю, в отношениях мы проявляем и свои лучшие и худшие качества — это природа человека. Два хороших человека не обязательно станут хорошей парой. Нам очень повезло испытать то, что у нас было друг с другом. Жизнь без Брэдли — это новый этап, — сказала Ирина.

Несмотря на процветающую модельную карьеру, Шейк полноценно берет на себя материнские обязанности и не оставляет трехлетнюю ночь с нянями. Нередко ее видят гуляющей с ребенком.

Непросто найти баланс между тем, чтобы быть матерью-одиночкой и работающей женщиной, кормильцем семьи. Бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: «Боже, я не знаю, что делать. Я разваливаюсь на части», — поделилась модель.

Шейк отметила, что в детстве ощущала себя мужчиной. Со временем она полюбила свою женскую суть, но жесткость характера никуда не делась.

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Я сильная, я определенно знаю, чего хочу. Думаю, некоторые мужчины этого боятся. Если кто-то исчезает из моей жизни, то это навсегда, я действительно рву связи. Наверное, некоторые люди боятся моей холодности. Но не многие знают, что под этим холодом скрывается добрый, милый человек, который может заплакать на интервью, — отметила Шейк.

Ирина выросла в простой семье, ее папа работал шахтером, а мать — пианисткой в детском саду. Она потеряла отца, когда ей было 14 лет. Ирине, ее старшей сестре и матери пришлось выживать самостоятельно.

Я чувствовала, что должна быть мальчиком. Не знаю, почему. Может, потому что отец всегда хотел сына. Когда он ушел из жизни, я подумала, что раз я парень, теперь я должна заботиться о маме и сестре. Конечно, со временем это чувство прошло. Но я хорошо его помню, — поделилась модель.

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Отношения, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Знаменитости.
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