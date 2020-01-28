Скачать
Вторник, 28.01.2020
Госказначество: Дефицит госбюджета-2019 превысил 78 млрд грн
Госказначество уточнило данные по дефициту госбюджета
Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до почти 200 работников
Зеленский увеличил штат аппарата СНБО
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Скандал длиной в 33 года: экс-король Бельгии Альберт ІІ признал внебрачную дочь
Скандал длиной в 33 года: экс-король Бельгии Альберт ІІ признал внебрачную дочь

Скандал длиной в 33 года: экс-король Бельгии Альберт ІІ признал внебрачную дочь

Скандал длиной в 33 года: экс-король Бельгии Альберт ІІ признал внебрачную дочь
17:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:85-летний представитель бельгийской монархии Альберт ІІ признал результаты генетической экспертизы, которая установила, что он является биологическим отцом 51-летней Дельфины Боэль.

На такой шаг он решился под давлением штрафа, который составлял около 140 тысяч гривен ежедневно, с момента отсрочки ДНК-теста.

Не только королевская семья Великобритании попадает в громкие конфликты. Бельгийская монархия была втянута в судебную волокиту, которая длилась в течение семи лет. Причиной резонансного скандала стала внебрачная дочь экс-короля Альберта ІІ. Художнице Дельфине Боэль понадобилось 33 года, чтобы наконец установить справедливость.

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, монарх Альберт ІІ еще в прошлом сдал ДНК-тест на отцовство, результаты которого Кассационный суд Бельгии держал в секрете до декабря 2019 года. Экс-король имел достаточно вескую причину для генетической экспертизы, ведь в случае нарушения сроков прохождения теста, Альберт ІІ должен был выплачивать штраф в размере пяти тысяч евро (136 тысяч гривен) каждый день.

Отныне Дельфина Боэль, которую признали биологической дочерью бельгийского монарха, претендует на наследство Альберта II, который уже пообещал внести ее в свое завещание. 51-летняя художница может претендовать на восьмую часть от состояния отца, которое оценивают в 200-300 миллионов евро. Но адвокаты женщины уверяют, что она отстаивала в суде справедливость, а не материальное обеспечение.

"Она добилась этого путем длительной и мучительной процедуры, которая не учитывала право вовлеченных сторон на частную жизнь. Последние годы были ужасными. У нее был юридический отец, который не отрицал отцовство, но не любил ее. И у нее был биологический отец, который грубо пренебрег ею", – рассказали адвокаты Дельфины Боэль.

Что известно о скандале?

Стоит отметить, что дочь Альберта ІІ смогла подать иск в суд только после отречения отца от престола в 2013 году, когда состояние его здоровья значительно ухудшилось. Тогда он утратил юридическую неприкосновенность. Роман Альберта ІІ с мамой Дельфины Боэль баронессой Сибиллой де Селис Лоншан длился около 16 лет. Двое влюбленных были женаты: монарх – с Паолой ди Калабрия, а Сибилла - с бизнесменом Жаком Боэлем.

Ирина Шейк высказалась о разрыве с Брэдли Купером

Дельфина узнала о своем биологическом отце лишь в возрасте 18 лет, но долго молчала об этом. Широкая публика впервые услышала о внебрачной дочери монарха только в 1999 году с неофициальной биографии его жены королевы Паолы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скандал, Суд, Бельгия, Знаменитости, Звезды, Дочь, Генетическая экспертиза, Альберт II.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У меня очень короткий ответ": Сенцов в США озвучил самый действенный способ давления на РФ
02 Эпидемия в Одессе: больницы переполнены
03 То, что нужно женщинам: полезные свойства имбиря
04 Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января
05 Кабмин ограничил цену на газ для населения и ТКЭ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стефанчук в НАТО: Мы напомнили, что ждем ПДЧ
Стефанчук в НАТО: Мы напомнили, что ждем ПДЧ
Смертельный коронавирус: в ЦОЗ успокоили украинцев
Смертельный коронавирус: в ЦОЗ успокоили украинцев
Снег и метель: В Украине предупредили об ухудшении погодных условий
В Украине предупредили об ухудшении погоды
На днях произойдет столкновение двух спутников на орбите Земли: каковы последствия?
На днях произойдет столкновение двух спутников на орбите Земли: каковы последствия?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь