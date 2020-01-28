"Ты единственный в своем роде": Мадонна обратилась к Жану-Полю Готье в Instagram (Фото)

Новости шоу бизнеса:Один из величайших дизайнеров Жан-Поль Готье заявил, что завершает свою карьеру в мире моды.

За несколько дней после показа последней кутюрной коллекции к легенде обратилась Мадонна, которая была музой для модельера. Поп-дива дополнила слова благодарности общими архивными кадрами.

Во время Парижской недели моды французский дизайнер Жан-Поль Готье отметил 50-летие своей культовой деятельности. Провокативному модельеру удалось создать настоящую эпоху в модной индустрии. Одной из величайших ценительниц творчества кутюрье стала не менее легендарная Мадонна.

Звезда неоднократно появлялась в нарядах Жан-Поля Готье во время своих потрясающих концертных шоу. Дизайнер создавал образы специально для Мадонны. За время совместной работы их объединила не только любовь к изысканным провокациям и высокой моды, но и настоящая дружба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jean Paul Gaultier (@jpgaultierofficial) 8 Май 2018 в 10:40 PDT

Поп-дива не могла обойти вниманием такое резонансное решение кутюрье, который громко уходит из мира фэшн-индустрии после грандиозного показа в романтической французской столице. Мадонна на страницах инстаграма обратилась к Жану-Полю Готье, дополнив трогательные слова не менее чувственными кадрами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 27 Янв 2020 в 8:35 PST

"Жан-Поль. Что бы ты ни делал дальше – это будет гениально! Я так благодарна за сотрудничество с тобой и за наши многочисленные невероятные модные приключения в течение многих лет! Нет никого, кто был бы похож на тебя. И никогда не будет! Твое сердце, твой талант, твой юмор. Ты единственный в своем роде", – написала звезда.

Предлагаем посмотреть, в каких нарядах от легендарного кутюрье красовалась Мадонна во время своих концертных туров и умопомрачительных выходов на красных дорожках.