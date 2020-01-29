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Лана Дель Рей пришла на "Грэмми" в дешевом платье из торгового центра

Лана Дель Рей пришла на "Грэмми" в дешевом платье из торгового центра
09:45 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:От стоимости некоторых нарядов знаменитостей захватывает дух.

Певица рассказала, что нашла его "в последний момент".

Лана Дель Рей, как оказалось, не считает обязательным явиться на "Грэмми" в супердорогом наряде. Во время разговора с журналистами на ковровой дорожке церемонии Лана отметила, что свое серебристое расшитое бисером платье она купила в торговом центре почти за 600 долларов.

Сначала я думала надеть другое платье, но когда мы с моим парнем пошли в торговый центр искать к нему пояс, я увидела вот это. Оно мне очень понравилось. Я прямо там его подшила, и оно отлично село. Так что вопрос с нарядом решился буквально в последнюю минуту, — рассказала Дель Рей.

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Лана Дель Рей, Знаменитости, Грэмми, Премии, Наряды, Женские образы.
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