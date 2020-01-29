Лана Дель Рей пришла на "Грэмми" в дешевом платье из торгового центра

Певица рассказала, что нашла его "в последний момент".
Лана Дель Рей, как оказалось, не считает обязательным явиться на "Грэмми" в супердорогом наряде. Во время разговора с журналистами на ковровой дорожке церемонии Лана отметила, что свое серебристое расшитое бисером платье она купила в торговом центре почти за 600 долларов.
Сначала я думала надеть другое платье, но когда мы с моим парнем пошли в торговый центр искать к нему пояс, я увидела вот это. Оно мне очень понравилось. Я прямо там его подшила, и оно отлично село. Так что вопрос с нарядом решился буквально в последнюю минуту, — рассказала Дель Рей.
лана дель рей всем своим видом показывает, что она записывает лучшие альбомы на этой церемонии, но победит всё равно кто-то другой pic.twitter.com/bImoUTJrZX
— гротеск