Супруга Джошуа Джексона рассказала, почему не хочет растить будущего ребенка в США

Новости шоу бизнеса:Маловероятно, что малыш проведет свое детство в Америке.

Совсем скоро в Голливуде на одного звездного наследника станет больше: Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит готовятся познать радость родительства.

Расизм процветает, и это очень опасно. Превосходство белых видно невооруженным глазом. Именно поэтому я не хочу растить здесь своих детей, — заявила темнокожая актриса в интервью the Sunday Times.

Кроме того, я не хочу, чтобы мои дети участвовали в практических учениях на случай стрельбы в их школе, — добавила она.

Несмотря на то что Тернер-Смит выросла в Англии, она не собирается переезжать с малышом на родину.

Англия просто слетела с катушек, поэтому я подумываю о Канаде. Джошуа родился в Ванкувере, — заявила 33-летняя звезда фильма "Квин и Слим".

Удивительно, но после переезда в США из Великобритании Тернер-Смит ждал настоящий культурный шок. Она с нетерпением ждала встречи с многочисленной темнокожей общиной, но была отвергнута ею.

Ты говоришь как белая девчонка, — такой вердикт вынесли юной Джоди и прозвали ее "Орео" [черная снаружи, белая внутри].

Супруга Джошуа Джексона призналась, что до сих пор сталкивается с предубеждениями из-за цвета кожи. По ее словам, нашлось немало людей, которые расстроились из-за ее брака с белым мужчиной.

В Америке межрасовые отношения и тем более браки — нечто ненормальное. Я услышала много ужасных вещей в свой адрес, и меня это очень расстроило, — рассказала актриса.