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Среда, 29.01.2020
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Милашки!: Монатик умилил Сеть редкими снимками с сыновьями (Фото)

Милашки!: Монатик умилил Сеть редкими снимками с сыновьями (Фото)
14:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Супруги редко публикуют фото детей в сети и показывают их лица, однако бывают исключения.

Популярный украинский певец, тренер юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны" Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной Демичевой воспитывает двух сыновей. 

Еще в начале января семья отправилась в отпуск. Для проведения зимних каникул они выбрали экзотическую страну, однако, где именно они плещутся в прозрачной водичке и нежатся на солнце неизвестно.

Дмитрий иногда публикует фотографии с отдыха, на которых не только он с женой, но и дети. На днях на своей инстаграм-странице Монатик выложил фото, где вместе с детьми прячется от солнца в гамаке необычной формы, сплетенном из экзотического растения. 

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Пока звездный папа отдыхал, сын почему-то решил укусить его за руку.

Меня счастье укусило. Кажется маленькая, но такая большая сила!!! В 2020 году полюбил январь. Замечательный получился месяц, – подписал публикацию Дмитрий.

Мы подготовили подборку редких фотографий любимца миллионов Дмитрия Монатика и его семьи.

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Знаменитости, Артист, Певец, Монатик, Сновья Монатика.
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