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Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода
15:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Хоть бракоразводный процесс между супругами продолжается, Елена шокировала зрителей своими воспоминаниями о совместной жизни с ведущим.

Елена Войченко, которая 12 лет прожила в браке с известным украинским шоуменом Владимиром Остапчуком, рассказала свою правду о семейной жизни и проблемах, которые привели к разводу.

Откровенные признания переводчица и мать двоих детей Елена Войченко рассказала в рубрике "Кофе с перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". 

Известно, что пара переехала в Киев 10 лет назад, поскольку мужчина хотел реализовать себя на телевидении. Елена поддержала его и устроила на одном из телеканалов переводчиком. Она рассказала, что на протяжении всех лет он хотел быть знаменитым, и когда ему отказывали в определенных предложениях, она всячески пыталась его поддерживать, хотя сегодня он и не признает ее причастности к собственному успеху. 

 
 
 
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Thank you @viva_ukraine_magazine for an amazing and warm spring ball on top #ostapchukteam #familytime #viva #вівабал #атмосфера #rooftop

Публикация от Olena Voychenko (@olenavoychenko)

Несколько лет назад после некоторых неудач Владимир предложил Елене переехать в Канаду, чтобы там себя лучше реализовать. Впрочем, ему поступило соблазнительное предложение – стать одним из ведущих Евровидения-2017, которое проходило в Украине, на что он и согласился и отложил все свои планы.

По словам Войченко, после этого и начались немалые проблемы в семье – пока супружеская пара с детьми блистала на страницах глянцев, дома у них был настоящий кризис, ведь после стремительной популярности Оступчук начал заглядываться на других женщин.

"Это огромный скачок в популярности, причем в международной популярности. Когда внимание со всех сторон, и не только от женщин но и от мужчин. Наконец я такой классный, все увидели. Ага, женщины, нет, эта уже не нужна, и эта уже не нужна. Новая, старая – никакая не нужна. Мне никто не нужен, потому что я крутой", – поделилась Елена.

По информации Войченко, именно тогда Владимир ушел из семьи к другой женщине, но пробыл там недолго – всего несколько недель, поскольку ему надоело быть с другой. Это была первая измена Владимира, о которой узнала его жена.

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"Человек мне сказал: "Нет, я хочу изменить свою жизнь кардинально, полностью, уйти к другому человеку. Но потом прошло буквально две недели и расхотелось, потому что уже этого тоже не хочется. И этого не хочу и этого не хочу. И тут и Мухаммед пишет, Может я Мухаммеда хочу? Ну, то есть вот в таком формате. И на этом этапе сказала – ок, такое может быть, я такое допускаю, что человек может ошибаться, делать ошибки", – рассказала Елена Войченко.

Даже прощение измены и рождение сына Эвана в 2018 году никак не повлияло на Остапчука, говорит Елена. После нескольких заметных измен он все же, вроде как, нашел одну, на которой решил остановиться. Это звезда заметила по сообщениям в телефоне, которые она увидела, а также по фотографиям в галерее.

Я заметила. Был момент, когда он оставил мне свой телефон, и в галерее я заметила, скажем так, результаты его общения с женщинами. Какие-то были одноразовые, многоразовые, постоянные. То есть были ситуации, я узнала об этом постфактум. Что, конечно, просто меня шокировало... Я замечала, что одна и та же женщина пишет ему в Instagram. Я спросила, услышала какой-то непонятный ответ, – рассказала Елена.

После этого Лена попросила его уйти из семьи, а уже совсем скоро Владимир сам подал на развод. Случилось это в октябре 2018 года. Сам же Владимир Остапчук сегодня отказывается комментировать развод с Еленой Войченко.

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Отношения, Развод, Измена, Знаменитости, Звезда, Телезвезда, Владимир Остапчук, Супруга Владимира Остапчука.
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