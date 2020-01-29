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Среда, 29.01.2020
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Голливудские знаменитости, которые бросили школу

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Голливудские знаменитости, которые бросили школу
16:25 Сегодня Телеграф fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Мы создали список из 14 знаменитостей, которые очень успешны, независимо от того, что они не закончили школу.

  • 1

    Не существует идеального пути или степени, которая сделает вас успешным человеком. Некоторые знаменитости ходили в государственную школу, другие учились дома, а другие, такие как те, о которых мы собираемся поговорить, даже бросили школу. Они упорно трудились, чтобы стать тем, кем они являются сегодня. Больше всего важен не путь, а то, насколько трудолюбив и сосредоточен человек на достижении больших целей.

    Дженнифер Лоуренс.

    Дженнифер Лоуренс бросила среднюю школу в возрасте 14 лет. Затем она решила продолжить актерскую карьеру.

  • 2

    Гарри Стайлс.

    Гарри пришлось бросить школу, когда ему было 16 лет в результате прослушивания на The X Factor и участия в группе One Direction.

  • 3

    Николь Кидман.

    Кидман бросила школу, чтобы продолжить свою актерскую карьеру. Она начала работать на сцене, а затем начала сниматься в кино в возрасте 16 лет.

  • 4

    Роберт Дауни-младший.

    Роберт Дауни-младший никогда не был лучшим учеником. Его отец поставил ему ультиматум: либо ходить в школу каждый день, либо искать работу. Он бросил школу в возрасте 15 лет.

  • 5

    Джонни Депп.

    Джонни Деппу было 15 лет, когда он бросил школу. Его мечтой было стать популярным рок-музыкантом.

  • 6

    Киану Ривз.

    Согласно интервью Daily Mail, Кеану бросил школу в 17 лет. У него были конфликты с персоналом и директором.

  • 7

    Вупи Голдберг.

    Вупи Голдберг бросила школу в возрасте 16 лет в результате очень тяжелого детства, связанного с тупиковой работой, несколькими браками и наркоманией.

  • 8

    Том Круз.

    Том Круз бросил школу и стал актером в Нью-Йорке. До этого, когда он был ребенком, он хотел быть священником.

  • 9

    Квентин Тарантино.

    Тарантино хотел продолжить карьеру кинопроизводства, и для этого он бросил среднюю школу, когда ему было 15 лет. У него был IQ 160.

  • 10

    Дэниел Рэдклифф.

    Звезда Гарри Поттера решил взять перерыв от школы, когда ему было 17, чтобы сосредоточиться на своей актерской карьере. С тех пор он не вернулся в школу.

  • 11

    Райан Гослинг.

    Райан Гослинг бросил школу, когда ему было 17 лет. Актерская карьера постоянно тянула его, поэтому в 17 лет он решил заняться актерским мастерством на полную ставку.

  • 12

    Джон Траволта.

    Траволта бросил школу в возрасте 16 лет, чтобы переехать в Нью-Йорк и полностью посвятить себя актерской и модельной карьере.

  • 13

    Джим Керри.

    Джим Керри бросил школу, когда ему было 16 лет, чтобы работать уборщиком, чтобы помочь содержать свою семью. Вместе с семьей он работал по ночам, убирая склад в Онтарио.

  • 14

    Дрю Бэрримор.

    Она стала звездой, когда ей было всего 7 лет. В результате известности, которая пришла к ней, Дрю была слишком занята, чтобы закончить школу.

Лео, Том, Джонни и другие секс-символы Голливуда, которые изуродовали себя ради роли

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