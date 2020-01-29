Голливудские знаменитости, которые бросили школу

1 Не существует идеального пути или степени, которая сделает вас успешным человеком. Некоторые знаменитости ходили в государственную школу, другие учились дома, а другие, такие как те, о которых мы собираемся поговорить, даже бросили школу. Они упорно трудились, чтобы стать тем, кем они являются сегодня. Больше всего важен не путь, а то, насколько трудолюбив и сосредоточен человек на достижении больших целей. Дженнифер Лоуренс. Дженнифер Лоуренс бросила среднюю школу в возрасте 14 лет. Затем она решила продолжить актерскую карьеру.

2 Гарри Стайлс. Гарри пришлось бросить школу, когда ему было 16 лет в результате прослушивания на The X Factor и участия в группе One Direction.

3 Николь Кидман. Кидман бросила школу, чтобы продолжить свою актерскую карьеру. Она начала работать на сцене, а затем начала сниматься в кино в возрасте 16 лет.

4 Роберт Дауни-младший. Роберт Дауни-младший никогда не был лучшим учеником. Его отец поставил ему ультиматум: либо ходить в школу каждый день, либо искать работу. Он бросил школу в возрасте 15 лет.

5 Джонни Депп. Джонни Деппу было 15 лет, когда он бросил школу. Его мечтой было стать популярным рок-музыкантом.

6 Киану Ривз. Согласно интервью Daily Mail, Кеану бросил школу в 17 лет. У него были конфликты с персоналом и директором.

7 Вупи Голдберг. Вупи Голдберг бросила школу в возрасте 16 лет в результате очень тяжелого детства, связанного с тупиковой работой, несколькими браками и наркоманией.

8 Том Круз. Том Круз бросил школу и стал актером в Нью-Йорке. До этого, когда он был ребенком, он хотел быть священником.

9 Квентин Тарантино. Тарантино хотел продолжить карьеру кинопроизводства, и для этого он бросил среднюю школу, когда ему было 15 лет. У него был IQ 160.

10 Дэниел Рэдклифф. Звезда Гарри Поттера решил взять перерыв от школы, когда ему было 17, чтобы сосредоточиться на своей актерской карьере. С тех пор он не вернулся в школу.

11 Райан Гослинг. Райан Гослинг бросил школу, когда ему было 17 лет. Актерская карьера постоянно тянула его, поэтому в 17 лет он решил заняться актерским мастерством на полную ставку.

12 Джон Траволта. Траволта бросил школу в возрасте 16 лет, чтобы переехать в Нью-Йорк и полностью посвятить себя актерской и модельной карьере.

13 Джим Керри. Джим Керри бросил школу, когда ему было 16 лет, чтобы работать уборщиком, чтобы помочь содержать свою семью. Вместе с семьей он работал по ночам, убирая склад в Онтарио.