Скачать
Среда, 29.01.2020
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
"DC vs. Marvel": Джеймс Ганн рассказал о конкуренции кинокомиксов
"DC vs. Marvel": Джеймс Ганн рассказал о конкуренции кинокомиксов

MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)

MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
16:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Вчера, 27 января, правоохранители арестовали мужчину, который обворовал машину певицы.

Звезда узнала некоторые вещи, которые удалось украсть гражданину Грузии в центре столицы. На личной странице в инстаграме MARUV опубликовала слова благодарности за оперативное следствие.

Об ограблении, которое произошло в центре Киева 11 января, знаменитость заявила не только в прокуратуру, но и рассказала о преступлении публично, разместив соответствующее обращение к поклонникам в инстаграм-сторис. Тогда звезда призналась, что из ее авто украли сумку с документами и деньгами, а также все подарки для родных.

Вчера в прессе появилось сообщение, что правоохранители под Киевом арестовали мужчину, который обворовал машину певицы. Во время обыска у него нашли драгоценности, которые украли у MARUV.

Звезда решила не скупиться на комплименты и посвятила целое сообщение отечественной полиции, которая наконец позволила ей чувствовать себя в безопасности. Хотя еще далеко не все вещи MARUV удалось найти, однако она не теряет надежды, что правоохранителям под силу и эта задача.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@maruvofficial)

Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

"Ура! Нашли человека, который меня ограбил и нашли часть моих вещей. Я даже не верила, что это произойдет, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. Спасибо полиции за то, что вернули мне чувство безопасности. Надеюсь, что документы и другие важные для меня вещи найдутся", – выразила надежду знаменитость.

MARUV также надеется, что в будущем удастся раскрывать подобные преступления чаще, а все злоумышленники получат наказания, которое действительно заслуживают.

"Очень хочется у себя дома чувствовать себя в безопасности, не знаю как для вас, но для меня это одно из важнейших чувств", – заверила певица.

Напомним, что сейчас грабитель находится под стражей, а суд назначил залог в 630 тысяч гривен. Если вину мужчины докажут – ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Аэропорт, Ограбление, Знаменитости, Звезды, Певица, Знаменитость, Украинская певица, MARUV.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
02 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
03 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
04 Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
05 Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снег и гололед: в Киеве резко испортится погода
Снег и гололед: в Киеве резко испортится погода
Министр рассказал, что будет с ценами на газ для населения
Оржель дал прогноз цен на газ для населения
Опрос: Украинцы считают президента главным двигателем реформ
Украинцы считают президента главным двигателем реформ
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь