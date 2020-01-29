MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)

Новости шоу бизнеса:Вчера, 27 января, правоохранители арестовали мужчину, который обворовал машину певицы.

Звезда узнала некоторые вещи, которые удалось украсть гражданину Грузии в центре столицы. На личной странице в инстаграме MARUV опубликовала слова благодарности за оперативное следствие.

Об ограблении, которое произошло в центре Киева 11 января, знаменитость заявила не только в прокуратуру, но и рассказала о преступлении публично, разместив соответствующее обращение к поклонникам в инстаграм-сторис. Тогда звезда призналась, что из ее авто украли сумку с документами и деньгами, а также все подарки для родных.

Вчера в прессе появилось сообщение, что правоохранители под Киевом арестовали мужчину, который обворовал машину певицы. Во время обыска у него нашли драгоценности, которые украли у MARUV.

Звезда решила не скупиться на комплименты и посвятила целое сообщение отечественной полиции, которая наконец позволила ей чувствовать себя в безопасности. Хотя еще далеко не все вещи MARUV удалось найти, однако она не теряет надежды, что правоохранителям под силу и эта задача.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@maruvofficial) 28 Янв 2020 в 4:07 PST

"Ура! Нашли человека, который меня ограбил и нашли часть моих вещей. Я даже не верила, что это произойдет, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. Спасибо полиции за то, что вернули мне чувство безопасности. Надеюсь, что документы и другие важные для меня вещи найдутся", – выразила надежду знаменитость.

MARUV также надеется, что в будущем удастся раскрывать подобные преступления чаще, а все злоумышленники получат наказания, которое действительно заслуживают.

"Очень хочется у себя дома чувствовать себя в безопасности, не знаю как для вас, но для меня это одно из важнейших чувств", – заверила певица.

Напомним, что сейчас грабитель находится под стражей, а суд назначил залог в 630 тысяч гривен. Если вину мужчины докажут – ему грозит до 12 лет лишения свободы.