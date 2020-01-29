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Серьги с бриллиантами, золотые браслеты и 2 млн гривен: что еще украли у MARUV

Серьги с бриллиантами, золотые браслеты и 2 млн гривен: что еще украли у MARUV
18:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:11 января певица MARUV, которая часто гастролирует в России и получает там премии, стала жертвой ограбления.

Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении и нашли украденные украшения звезды. В то же время стало известно, что именно украли у MARUV.

Как сообщает "КП в Украине", из машины артистки вынесли вещи и наличные на сумму 2,373 миллиона гривен. По данным журналистов, воры украли ювелирные украшения MARUV, в частности, серьги и перстни с бриллиантами, золотые браслеты, цепочку и брендовую бижутерию. В день ограбления певица призналась, что потеряла подарки, которые подготовила своим родным на праздники, поэтому, вероятно, речь шла именно о драгоценностях.

Кроме этого, в сумке MARUV было немало наличных – 4000 евро, 2000 долларов, 5000 рублей, 2000 албанских леков, 2000 дирхамов (валюта ОАЭ), 200 гривен, а также банковские карты. Поэтому кражу квалифицируют как в "особо крупных размерах".

Ограбление произошло 11 января на улице Богдана Хмельницкого. MARUV на инстаграм-странице рассказала, что в ее машине разбили стекло и забрали сумку с деньгами и документами, а также новогодние подарки, которые звезда приобрела для своих родных. В отчаянии артистка обратилась к своим поклонникам, которые могли быть свидетелями преступления. Помогло ли это поймать вора, пока неизвестно, однако правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в этом.

MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)

Им оказался иностранец из Грузии, который арендовал жилье на окраине Киева. Там полицейские обнаружили часть украденных вещей MARUV, которые после экспертизы передадут певице, а также спецоборудование для ограбления машин. Знаменитость решила публично поблагодарить MARUV публично поблагодарила правоохранителей, которые нашли ее вещи правоохранителей, признавшись, что не ожидала, что вора можно найти.

"Нашли человека, который меня ограбил и нашли часть моих вещей. Я даже не верила, что это произойдет, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. Спасибо полиции за то, что вернули мне чувство безопасности. Надеюсь, что документы и другие важные для меня вещи найдутся", – написала MARUV 28 января.

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Все по теме:

Киев, Ограбление, Знаменитости, Звезды, Певица, Знаменитость, Украинская певица, MARUV.
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