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Друг герцога Сассекского прокомментировал сложение королевских обязанностей

Друг герцога Сассекского прокомментировал сложение королевских обязанностей
10:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Спортсмен согласился дать небольшое интервью, которое вошло в спецпроект "Гарри, Меган и корона".

После резонансного заявления о сложении своих королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл не исчезают с первых полос мировых СМИ. На днях их решение решил прокомментировать друг герцога Сассекского – игрок в поло Начо Фигерас.

42-летний Начо Фигерас признался, что недавно общался со своим другом и знает, насколько сложно принц Гарри переживает нападения хейтеров и общественное недовольство от его заявления. Однако, как утверждает он, герцог Сассекский просто пытается защитить свою жену и 8-месячного сына Арчи, поэтому покойная принцесса Диана могла бы гордиться им.

"Я разговаривал с Гарри несколько дней назад. Он мучается от того, что многие люди осуждают его. Он ведет себя как отец, пытается защитить своего детеныша и свою львицу любой ценой. Он стал невероятным человеком, мужчиной, которым гордилась бы его мать", – заявил Начо Фигерас.

Не обошел он и вопрос относительно друзей принца Гарри. Инсайдеры западных СМИ утверждают, что после королевской свадьбы с Меган Маркл он отказался от общения со всеми своими друзьями. Единственный, с кем поддерживает связь герцог Сассекский – его друг со школы Чарли ван Страубензи. Начо Фигерас не скрывал, что действительно принц Гарри удалился от всех, кого знал, поэтому многие из приятелей не восприняли это решение положительно. Но есть такие из круга его ближайшего общения, которые знают, что это все временно, пока у герцога не станет меньше личных проблем в жизни.

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С Начо Фигерасом Гарри познакомился на благотворительных матчах. С тех пор спортсмен активно поддерживал британского принца и всегда положительно отзывался о нем и его избраннице Меган Маркл. После рождения Арчи Начо признался, что Гарри – замечательный и заботливый отец, поэтому мальчику повезло с родственниками.

Мы просто болтаем об отцовстве, и он знает, что делает. Он удивительный парень. Я на самом деле нахожу вдохновение в том, что он делает. Я люблю его, как хорошего друга, и очень рад за эту новую часть своей жизни, – рассказывал ранее Начо Фигерас.

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Принц Гарри, Королевская семья, герцог Сассекский, Друг герцога Сассекского.
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