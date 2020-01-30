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Четверг, 30.01.2020
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Умерла DJ Люси Стоун: известна причина

Умерла DJ Люси Стоун: известна причина
12:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Инцидент произошел еще 4 сентября 2019 года, но обстоятельства смерть звезды тщательно скрывали.

"Королева электронной музыки" Люси Стоун умерла в 38 лет. Диджей покончила жизнь самоубийством из-за болезненного разрыва с бойфрендом.

Об этом сообщает таблоид The Sun. Люси Стоун была популярным диджеем в Великобритании. Свой успех она получила благодаря выступлениям в культовом клубе Лондона Ministry of Sound. Ее внезапное исчезновение осенью 2019 года не вызывало подозрения, ведь сторонники решили, что музыкант просто взяла творческую паузу, или же активно выступает в ОАЭ, где также была популярной. На днях стало известно, что 4 сентября 2019 года Люси Стоун покончила жизнь самоубийством.

Перед смертью артистка написала сообщение своим родным и близкой подруге. Люси Стоун призналась, что у нее есть суицидальные мысли и истощилась от проблем в личной жизни. Родственники пытались дозвониться до диджея, однако спасти ее не смогли. Люси Стоун выпрыгнула с 14 этажа жилого дома в Западном Лондоне. От множественных травм она скончалась на месте. Распознать тело удалось с помощью татуировок девушки. 

 
 
 
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Bye bye #LR season you've been epic! #FeelGood #Generation #DJ #AbuDhabi #DJLucyStone

Публикация от DJ Lucy Stone

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Знаменитости, Смерть, DJ Люси Стоун, Люси Стоун.
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