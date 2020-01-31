Эрика Джеймс боялась представлять читателям новые романы

Новости шоу бизнеса:В 2019 году писательница опубликовала новое произведение — роман "Мистер", который она на самом деле сочинила даже раньше, чем начала создавать фанфики, которые в итоге вылились в "Пятьдесят оттенков серого".

Не так давно было объявлено, что книга "Пятьдесят оттенков серого" стала самым популярным изданием последнего десятилетия. И хоть Э.Л. Джеймс, которая и создала историю об Анастейше Стил, получить такое признание, несомненно, было приятно, оказалось, что любимый миллионами роман наложил на нее определенные ограничения.

В одном из интервью Джеймс призналась, что очень "нервничала", переходя от Анастейши и Кристиана Грея к другим персонажам.

Я невероятно нервничаю по этому поводу. Есть и другие истории, которые я хочу рассказать. Я была с этими двумя так долго, — поделилась она.

И это правда, писательница начала работать над фанфиком, который впоследствии стал самым популярным изданием десятилетия, за годы до публикации первой книги, а ведь первые отрывки вымышленной истории появились в Сети еще в 2009 году. В 2011 году вышла первая часть "Пятидесяти оттенков серого", а затем в период между 2011 и 2017 годами вышло еще несколько частей, причем последние две пересказывают историю с точки зрения Кристиана.

Словом, отойти от этого сюжета Джеймс явно было непросто, но она справилась. Так что новые романы писательницы наверняка не за горами.