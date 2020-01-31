Роберт Паттинсон шутливо извинился за заявление про Бэтмена

Новости шоу бизнеса:На данный момент Роберт Паттинсон сосредоточен на съемках фильма "Бэтмен", режиссером которого станет Мэтт Ривз.

В прошлом актер позволил себе заявить, что Бэтмен не является настоящим героем.

Несмотря на то что британскому актеру предстоит сыграть в этой картине заглавную роль, в прошлом году он неоднозначно высказался об образе Темного рыцаря, тем самым вызвав гнев со стороны любителей комиксов. Тогда Паттинсон сказал, что Бэтмен — не супергерой, а более сложный персонаж.

Комментируя этот случай в свежем интервью Time Out, Паттинсон, однако, поспешил оправдаться:

На тот момент я был недостаточно образован в этом плане. Но людей мои слова очень разозлили. Это странно. Я по-прежнему не могу понять, в чем суть этого спора. Хорошо, я согласен, он супергерой, извините меня! Следующий заголовок будет таким: "Паттинсон берет свои слова назад: на самом деле Бэтмен — супергерой. Он отказывается от своих высказываний".

На самом деле ранее Паттинсон пытался донести, что Бэтмен — чуть более сложный персонаж, чем обычные супергерои. Однако некоторые фанаты расценили утверждение актера как указание на то, что Бэтмен в его исполнении будет представлен не в героическом свете, а как-то иначе.