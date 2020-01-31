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Пятница, 31.01.2020
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Солистка Время и Стекло сменила имидж (Фото)

Солистка Время и Стекло сменила имидж (Фото)
12:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Результатом перевоплощения знаменитость поделилась на своей странице в инстаграме.

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофееева изменила имидж. Несмотря на изменение цвета волос, звезда не изменила своему стилю и прическу оставила такой, как была.

Звездные супруги Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса проводили зимний отпуск в солнечной Доминикане. Вернувшись из теплых краев, Надя решила изменить цвет волос. 

Надя долго нежилась на жарком солнце и купалась в соленой воде, поэтому волосы повредились. По возвращению в Киев звезда отправилась в салон, чтобы спасти свои локоны. 

 
 
 
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New me @happy_wow_style by @zegnaaa

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Теперь у Нади Дорофеевой шоколадный цвет волос с немного более светлыми кончиками. Звезда также немного изменила длину и после процедур у мастера ее косы сияют красотой.

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Знаменитости, Певица, Имидж, Надя Дорофеева, Время и Стекло, Солистка Время и Стекло.
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