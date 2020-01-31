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Пятница, 31.01.2020
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Актриса Диана Крюгер опубликовала первое видео с годовалой дочерью

Актриса Диана Крюгер опубликовала первое видео с годовалой дочерью
13:29 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В ролике малышка уверенно шагает по улице, держа в руке игрушечного Микки-Мауса.

Сегодня Диана Крюгер поделилась в Instagram коротким видео, в котором показала, как гуляет с маленькой дочуркой. 

Как так получилось, что она уже вовсю гуляет по тротуару? Доча, не взрослей так быстро! — написала в микроблоге Диана.

В комментариях подписчики звезды удивились, как быстро растет ее с Норманом Ридусом дочь. "Как это возможно?!", "Милый пирожочек", "Хозяйка тротуара", "Какая большая девочка!" — пишут пользователи. 

 
 
 
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How is she pounding the pavement already !! Baby girl don’t grow up so fast @bigbaldhead

Публикация от Diane Kruger (@dianekruger)

Несмотря на всю милоту видео, лица малышки в ролике так и не видно.

Напомним, Крюгер и Ридус обнародовали свои отношения в 2017 году, а в конце 2018 у них родилась дочка. Пара не любит афишировать семейную жизнь, поэтому имя девочки до сих пор неизвестно. Несмотря на то что звездные родители изредка выкладывают фото и видео с дочерью, они никогда не показывают ее лица.

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Когда однажды кадры с малышкой все-таки просочились в Сеть, семья обратилась к людям и попросила их не распространять эти снимки.

Дорогие фанаты, не фанаты, папарацци и все, у кого есть совесть. Эти фотографии были сделаны без нашего согласия. Хотя мы понимаем, что люди хотели бы видеть фото нашей дочери, мы как родители хотим позволить ей расти в уединении и безопасности. Любезно просим вас не перепечатывать эти фотографии и помочь нам достичь этой цели, — обратились тогда к публике Диана и Норман.

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Дети, Знаменитости, Актриса, Диана Крюгер.
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