Актриса Диана Крюгер опубликовала первое видео с годовалой дочерью

Новости шоу бизнеса:В ролике малышка уверенно шагает по улице, держа в руке игрушечного Микки-Мауса.

Сегодня Диана Крюгер поделилась в Instagram коротким видео, в котором показала, как гуляет с маленькой дочуркой.

Как так получилось, что она уже вовсю гуляет по тротуару? Доча, не взрослей так быстро! — написала в микроблоге Диана.

В комментариях подписчики звезды удивились, как быстро растет ее с Норманом Ридусом дочь. "Как это возможно?!", "Милый пирожочек", "Хозяйка тротуара", "Какая большая девочка!" — пишут пользователи.

Несмотря на всю милоту видео, лица малышки в ролике так и не видно.

Напомним, Крюгер и Ридус обнародовали свои отношения в 2017 году, а в конце 2018 у них родилась дочка. Пара не любит афишировать семейную жизнь, поэтому имя девочки до сих пор неизвестно. Несмотря на то что звездные родители изредка выкладывают фото и видео с дочерью, они никогда не показывают ее лица.

Когда однажды кадры с малышкой все-таки просочились в Сеть, семья обратилась к людям и попросила их не распространять эти снимки.

Дорогие фанаты, не фанаты, папарацци и все, у кого есть совесть. Эти фотографии были сделаны без нашего согласия. Хотя мы понимаем, что люди хотели бы видеть фото нашей дочери, мы как родители хотим позволить ей расти в уединении и безопасности. Любезно просим вас не перепечатывать эти фотографии и помочь нам достичь этой цели, — обратились тогда к публике Диана и Норман.