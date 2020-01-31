К дочери ни ногой: мать Меган Маркл не собирается переезжать в Канаду

Новости шоу бизнеса:Дория Рэгланд планирует остаться в Лос-Анджелесе из-за работы.

Как стало известно западным СМИ, мама герцогини Сассекской, Дория Рэгланд, не станет покидать родной Лос-Анджелес и перебираться в Канаду.

63-летняя преподавательница йоги имеет постоянных клиентов, которых она не собирается покидать.

"Дория не собирается переезжать в Канаду или куда-нибудь еще. Она дает частные уроки нескольким клиентам", - передает слова инсайдера издание Us Weekly.

К тому же, инсайдеры сообщают, что отношения между Меган Маркл и ее матерью оказались не такими уж и дружественными: "За годы, которые Меган провела на съемочной площадке сериала "Форс-мажоры" в Торонто, она достаточно отдалилась и от мамы тоже. Они виделись лишь несколько раз в год. Никакого безумно тесной связи между ними нет".

В связи с таким решением Дории, герцоги Сассекские планируют сами прикупить недвижимость в Лос-Анджелесе недалеко от Голливудских холмов.

Напомним, что Меган Маркл занялась поисками агента, чтобы вернуться в Голливуд.