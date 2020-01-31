Теплый Лос-Анджелес: Меган Маркл и принц Гарри собираются отдохнуть в Калифорни

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские только недавно перебрались в имение в Канаде, однако супруги не собираются долго задерживаться на месте.

Они хотят провести летний отдых в родном городе Меган в Лос-Анджелесе. Близкое окружение поговаривает, что пара всерьез подыскивает дом для длительного проживания.

Как сообщили инсайдеры изданию E! News, герцоги планируют переезд в Калифорнию. Несмотря на то, что теперь их не сдерживают королевские обязанности, Меган Маркл вместе с семьей хочет перебраться на родину. Там они стремятся провести часть лета.

Уверяя в серьезности намерений семьи, близкое окружение отметило, что герцоги Сассекские уже рассматривают возможные имения, которые могли бы стать их семейным гнездышком на несколько месяцев.

"Они начали смотреть дома в интернете и сейчас общаются с охранными компаниями. Они думают, возможно ли все это осуществить с точки зрения логистики", – сообщили инсайдеры.

Неудивительно, что Меган Маркл так переживает о безопасности и праве на приватность. Ведь после переезда в Канаду ей не удалось избежать пристальных наблюдений папарацци и прессы, которые подстерегали ее на каждом шагу. Несмотря на то, что временным домом для них станет Лос-Анджелес, усиленная охрана пригодится, ведь именно этот город славится большим количеством светских мероприятий, а соответственно и репортеров.

"Как и у любого потенциального владельца жилья, у герцогини Сассекской есть неизменный список желаний для ее идеального дома. Меган хотела бы иметь возможность проводить встречи в доме, а также принимать друзей и гостей. Это два пункта, которые важны для нее. Она очень надеется найти то, что будет соответствовать ее потребностям", – отметили источники.

Стоит отметить, что Лос-Анджелес идеально подходит для Меган Маркл, которая мечтает возобновить свою актерскую карьеру. Она настроена решительно и вскоре планирует начать свою работу, а пока находится в поисках менеджера или агента, который будет представлять ее в будущих проектах.