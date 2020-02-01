Дочь Билла Гейтса выходит замуж: кто окольцевал наследницу многомиллиардного состояния

Новости шоу бизнеса:В семье одного их самых богатых людей планеты радостная новость.

Одна из дочерей Билла Гейтса приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда. 23-летняя Дженнифер Катарина Гейтс в скором времени станет женой египетского всадника Найеля Нассара.

О помолвке счастливая Дженнифер сообщила в Инстаграме. Она опубликовала фото, на котором вместе с возлюбленным сидит в сугробе, а на ее пальце сверкает кольцо с внушительным бриллиантом. Девушка объявила, что Нассар задал ей самый важный вопрос, и она ответила "да"!

"Наиль Нассар, ты единственный в своем роде. В прошлые выходные ты совершенно сбил меня с ног, удивив меня в самом значимом месте среди наших многочисленных страстей. Не могу дождаться, чтобы провести остаток нашей жизни учась, развиваясь, смеясь и любя вместе", - трогательно подписала снимок Дженнифер.

23-летняя дочь Билла Гейтса получает медицинское образование в Стэнфордском университете, где и познакомилась со своим женихом. Правда, Найель, которому 28 лет, уже окончил Стэнфорд.

В настоящее время он - один из самых известных египетских спортсменов. Занимается конкуром, верховой ездой с преодолением препятствий.