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Как всегда, восхитительна: Иванка Трамп в деловом образе в Белом Доме (Фото, Видео)

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Как всегда, восхитительна: Иванка Трамп в деловом образе в Белом Доме (Фото, Видео)
15:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Дочь Дональда Трампа неизменно демонстрирует изысканный деловой стиль на публичных мероприятиях.

38-летней Иванке Трамп достаточно часто удается собственными модными вкусами омрачать даже первую леди США. Так, вчера, 31 января, она присоединилась к саммиту в Белом доме, который касался темы торговли людьми и эксплуатации детей.

Дочь поддержала Дональда Трампа во время незаурядного политического события, выступив с вдохновляющей речью.

"Торговцы людьми эксплуатируют уязвимые категории общества – часто женщин и беспризорных подростков. Мы будем неумолимыми в борьбе за привлечение виновных к ответственности за их чудовищные преступления и восстановление человеческого достоинства уцелевших, преодолев зло современного рабства", – высказалась Иванка Трамп.

Для официального выхода она выбрала льняное платье кремового цвета длины миди, подчеркнув хрупкую фигуру широким поясом в тон наряда. Изящный образ бизнес-леди соединила с черными туфлями-лодочками на каблуках. Ее лицо украсил легкий макияж и привычная укладка.

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К выбору украшений Иванка Трамп отнеслась не менее ответственно. На платье красовалась массивная золотая брошь с жемчугом. Также из аксессуаров дочь американского президента выбрала драгоценный перстень, который надевает довольно редко.

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Саммит, Белый дом, Иванка Трамп, Деловой наряд.
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