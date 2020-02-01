"Горжусь": Лилия Ребрик похвасталась загаром после отдыха (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская актриса недавно вернулась с отдыха в теплых краях.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий решили провести зимний отпуск вдвоем. Для романтического путешествия звездные супруги выбрали Мальдивы. Фотографиями телеведущая делилась на своей инстаграм-странице.

По возвращению в Киев Лилия привыкает к рабочему ритму жизни. В сети она опубликовала фотографии из студии программы "Утро с Украиной".

Звезда надела нежное платье серо-голубого цвета от украинского дизайнера Anna October. Такой наряд телеведущая соединила с розовыми туфлями. Среди аксессуаров выбрала крупные серьги бежевого цвета. Завершали образ эффектная прическа и макияж в естественных тонах и с красной помадой.

Горжусь загаром, скоро он смоется. Платье от Anna October позволяет это сделать, – написала под фотографией актриса.

Также Лилия Ребрик опубликовала коллаж, на котором есть все наряды телеведущей, которые она примерила на этой неделе.

Выбирайте лучший образ. Эфирная неделя позади. Голосуйте: 1; 2; 3; 4; 5, – призвала подписчиков Лилия.