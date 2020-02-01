Скачать
Суббота, 01.02.2020
Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
Какой плюс для Украины? Кулеба отреагировал на Brexit
Какой плюс для Украины? Кулеба отреагировал на Brexit
Матч звезд-2020: онлайн-трансляция (Видео)
Матч звезд-2020: онлайн-трансляция (Видео)
NASA попрощалась с легендарным космическим телескопом Spitzer (Фото)
NASA попрощалась с телескопом Spitzer (Фото)

"Горжусь": Лилия Ребрик похвасталась загаром после отдыха (Фото)

"Горжусь": Лилия Ребрик похвасталась загаром после отдыха (Фото)
16:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская актриса недавно вернулась с отдыха в теплых краях.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий решили провести зимний отпуск вдвоем. Для романтического путешествия звездные супруги выбрали Мальдивы. Фотографиями телеведущая делилась на своей инстаграм-странице.

По возвращению в Киев Лилия привыкает к рабочему ритму жизни. В сети она опубликовала фотографии из студии программы "Утро с Украиной".

Звезда надела нежное платье серо-голубого цвета от украинского дизайнера Anna October. Такой наряд телеведущая соединила с розовыми туфлями. Среди аксессуаров выбрала крупные серьги бежевого цвета. Завершали образ эффектная прическа и макияж в естественных тонах и с красной помадой.

Горжусь загаром, скоро он смоется. Платье от Anna October позволяет это сделать, – написала под фотографией актриса.

Также Лилия Ребрик опубликовала коллаж, на котором есть все наряды телеведущей, которые она примерила на этой неделе.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Обирайте найкращий образ. Ефірний тиждень @ranok_ua позаду. Голосуйте: 1; 2; 3; 4; 5 . ⠀ Look @anna_october_ Style @murkamira Makeup @borsukovskaia #ранокзукраїною

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

И не скажешь, что мама двоих детей: Лилия Ребрик похвасталась отличной фигурой

Выбирайте лучший образ. Эфирная неделя позади. Голосуйте: 1; 2; 3; 4; 5, – призвала подписчиков Лилия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Загар, Образ, Лилия Ребрик, Телеведущая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
02 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
04 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
05 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля
Погода в Украине в первый день февраля
Подозрение на коронавирус: в Ровно обследовали девушку, вернувшуюся из Китая
В Ровно обследовали девушку, вернувшуюся из Китая
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
&quot;Я ухожу из Facebook&quot;: почему Стивен Кинг удалился из соцсети
"Я ухожу из Facebook": почему Стивен Кинг удалился из соцсети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь