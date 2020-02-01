"Цените моменты": Светлана Тарабарова поделилась семейными снимками (Фото)

Светлана Тарабарова делится с поклонниками не только фотографиями с концертов, но и снимками с сыном и мужем. Очередные кадры звезда опубликовала на своей странице в инстаграме.
Светлана и ее муж Алексей проводят зимние каникулы вместе с сыном Иваном. 30 января в Киеве шел снег, поэтому семья решила сделать несколько семейных селфи во дворе своего дома.
На фото Светлана Тарабарова позирует без макияжа, чем подчеркивает свою естественную красоту. Особое внимание привлекает взгляд ее сына. Невероятные голубые глаза малыша очаровывают красотой.
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Цінуйте моменти, коли ви щасливі ⠀ Я вже зрозуміла, чекати, що завтра буде щастя - це тупо витрачати своє життя на очікуванні. Треба навчитися радіти життю сьогодні. Цінуйте і любіть всім серцем своїх близьких. Всіх обіймаємо, дякую сніг - ми, як діти радіємо тобі ⠀ Гортай карусель і пиши в коментах, яке фото сподобалося найбільше )) ⠀ #падаєсніг #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Цените моменты, когда вы счастливы. Я уже поняла: ждать, что завтра будет счастье – это просто тратить свою жизнь на ожидание. Надо научиться радоваться жизни сегодня. Цените и любите всем сердцем своих близких. Всех обнимаем. Спасибо, снег! Мы, как дети, радуемся тебе, – написала в публикации певица.