"Цените моменты": Светлана Тарабарова поделилась семейными снимками (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица порадовала фанатов трогательной семейной фотографией.

Светлана Тарабарова делится с поклонниками не только фотографиями с концертов, но и снимками с сыном и мужем. Очередные кадры звезда опубликовала на своей странице в инстаграме.

Светлана и ее муж Алексей проводят зимние каникулы вместе с сыном Иваном. 30 января в Киеве шел снег, поэтому семья решила сделать несколько семейных селфи во дворе своего дома.

На фото Светлана Тарабарова позирует без макияжа, чем подчеркивает свою естественную красоту. Особое внимание привлекает взгляд ее сына. Невероятные голубые глаза малыша очаровывают красотой.

Цените моменты, когда вы счастливы. Я уже поняла: ждать, что завтра будет счастье – это просто тратить свою жизнь на ожидание. Надо научиться радоваться жизни сегодня. Цените и любите всем сердцем своих близких. Всех обнимаем. Спасибо, снег! Мы, как дети, радуемся тебе, – написала в публикации певица.