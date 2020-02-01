"Мы любим тебя": супруга Джастина Тимберлейка поздравила мужа с днем рождения

Новости шоу бизнеса:Вчера, 31 января, американский поп-певец отпраздновал свой 39 день рождения.

В конце прошлого года одна из самых романтичных и самых крепких пар современного шоу-бизнеса едва не распалась из-за выходки певца Джастина Тимберлейка. Однако брак, который длится семь лет, оказался для супругов гораздо важнее, чем мимолетные увлечения или длительные обиды.

И пока в сети велись споры, смогла ли успешная актриса Джессика Бил простить романтические увлечения своего мужа, женщина обратилась к любимому публично.

На личной странице в инстаграме она опубликовала трогательное сообщение, в котором поздравила Тимберлейка с днем рождения. Чувственные слова звезда дополнила архивными кадрами, которые полны семейной гармонии.

С днем рождения наиболее неподвластного времени среди всех, кого я знаю. Ты растешь, не старея. Мы любим тебя, – написала жена.

Как утверждают представители близкого окружения звездной пары, сейчас семья переживает не лучшие времена. Они обратились к квалифицированному семейному психологу и убеждены, что сеансы психотерапии помогут им конструктивно выстраивать свои отношения.