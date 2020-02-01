"Мы любим тебя": супруга Джастина Тимберлейка поздравила мужа с днем рождения

В конце прошлого года одна из самых романтичных и самых крепких пар современного шоу-бизнеса едва не распалась из-за выходки певца Джастина Тимберлейка. Однако брак, который длится семь лет, оказался для супругов гораздо важнее, чем мимолетные увлечения или длительные обиды.
И пока в сети велись споры, смогла ли успешная актриса Джессика Бил простить романтические увлечения своего мужа, женщина обратилась к любимому публично.
На личной странице в инстаграме она опубликовала трогательное сообщение, в котором поздравила Тимберлейка с днем рождения. Чувственные слова звезда дополнила архивными кадрами, которые полны семейной гармонии.
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Happy birthday to the most timeless man I know. You somehow grow up without growing old. We love you so much
С днем рождения наиболее неподвластного времени среди всех, кого я знаю. Ты растешь, не старея. Мы любим тебя, – написала жена.
Как утверждают представители близкого окружения звездной пары, сейчас семья переживает не лучшие времена. Они обратились к квалифицированному семейному психологу и убеждены, что сеансы психотерапии помогут им конструктивно выстраивать свои отношения.