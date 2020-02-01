В платье цвета лаванды: Кайли Миноуг предстала в эффектном наряде

Новости шоу бизнеса:Популярная певица из Австралии Кайли Миноуг в очередной раз поразила стильным образом.

Кайли Миноуг посетила церемонию награждения премии искусств AAA Arts Awards. Эту награду вручают за вклад в области развлечений и искусства. Мероприятие состоялось в четверг, 30 января, в Нью-Йорке.

Знаменитая певица позировала перед камерами в лавандовом асимметричном платье с одним рукавом от бренда Ralph & Russo. На шее у артистки была длинная лавандовая лента, которая добавляла особого шарма этому образу.

Кайли соединила такой наряд с босоножками серебристого цвета на шпильке. Среди аксессуаров выбрала длинные серьги и браслет, которые подчеркивали ее изысканный вкус.

Звезда завершила образ аккуратной укладкой и макияжем с акцентом на глазах.