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В платье цвета лаванды: Кайли Миноуг предстала в эффектном наряде

В платье цвета лаванды: Кайли Миноуг предстала в эффектном наряде
19:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная певица из Австралии Кайли Миноуг в очередной раз поразила стильным образом.

Кайли Миноуг посетила церемонию награждения премии искусств AAA Arts Awards. Эту награду вручают за вклад в области развлечений и искусства. Мероприятие состоялось в четверг, 30 января, в Нью-Йорке.

Знаменитая певица позировала перед камерами в лавандовом асимметричном платье с одним рукавом от бренда Ralph & Russo. На шее у артистки была длинная лавандовая лента, которая добавляла особого шарма этому образу.

Кайли соединила такой наряд с босоножками серебристого цвета на шпильке. Среди аксессуаров выбрала длинные серьги и браслет, которые подчеркивали ее изысканный вкус.

 
 
 
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#kylieminogue in #ralphandrusso at the 2020 AAA Arts Awards?

Публикация от Catwalk by L. (@catwalkbyl)

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Кайли Миноуг, Стиль, Певица, наряд. Образ.
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