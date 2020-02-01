В теплой стране: Ирина Федишин получила ценный подарок от мужа

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица Ирина Федишин в свой день рождения получила от продюсера и мужа Виталия Човныка "сюрприз" на берегу моря.

Ирина Федишин сегодня, 1 февраля, празднует день рождения. Звезде исполняется 33 года. Любимый артистки решил сделать жене сюрприз.

Виталий Човнык подарил певице жилье на берегу моря в теплой стране. Где именно Ирина получила квартиру, мужчина не сознался.

Ирина Федишин вместе с семьей отправилась праздновать 33-летие в Буковеле. Об этом звезда сообщила на своей инстаграм-странице.

Счастливы вместе. Сегодня праздную в Карпатах с родными. Всем спасибо за поздравления! Обнимаю, – написала в публикации артистка.

Муж певицы рассказал, что в горах отдыхать сложно, потому что поклонники очень часто просят автографы.