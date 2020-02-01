В теплой стране: Ирина Федишин получила ценный подарок от мужа

Ирина Федишин сегодня, 1 февраля, празднует день рождения. Звезде исполняется 33 года. Любимый артистки решил сделать жене сюрприз.
Виталий Човнык подарил певице жилье на берегу моря в теплой стране. Где именно Ирина получила квартиру, мужчина не сознался.
Ирина Федишин вместе с семьей отправилась праздновать 33-летие в Буковеле. Об этом звезда сообщила на своей инстаграм-странице.
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Щасливі разом Сьогодні святкую у Карпатах з найріднішими Усім дякую за вітання! Обіймаю ( 16:10 сьогодні дивимось концерт «Україна колядує нове 2020» на 5 каналі ) P.s.: вдячні @chalet_twoseasons за гостинність #іринафедишин #федишин @chalet_twoseasons @bukovel #деньнародження #буковель #лижі
Счастливы вместе. Сегодня праздную в Карпатах с родными. Всем спасибо за поздравления! Обнимаю, – написала в публикации артистка.
Муж певицы рассказал, что в горах отдыхать сложно, потому что поклонники очень часто просят автографы.