Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Визит президента Турции в Украину: план мероприятий
Визит президента Турции в Украину: план мероприятий
Шахтер вылетел на второй сбор в Турцию: состав команды
Шахтер вылетел на второй сбор в Турцию: состав команды
Появились новые изображения PlayStation 5
Появились новые изображения PlayStation 5

Украинский режиссер получила награду на кинофестивале в США

Украинский режиссер получила награду на кинофестивале в США
14:52 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:Ирина Цилык получила приз американского фестиваля Sundance Film Festival 2020 за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".

Украинский режиссер-документалист Ирина Цилык выиграла приз за лучшую режиссуру в рамках фестиваля независимого кино Sundance в США. В его программе Цилык презентовала свой дебютный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" (The Earth Is Blue As An Orange).

О победе на Sundance режиссер также сообщила на личной странице в Facebook: "Что я чувствую? Я чуть позже напишу, что я чувствую".

В основе фильма "Земля блакитна, ніби апельсин" лежит история семьи, которая проживает в так называемой красной зоне Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. 

Объявили имена номинантов на премию BAFTA 2020

Преодолевая ежедневные трудности жизни, Анна и ее четверо детей снимают любительский фильм о буднях в столь сюрреалистических обстоятельствах. Названием для фильма стала цитата французского поэта Поля Элюара.

Мировую премьеру фильма Ирины Цилык также посетил украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов. Он также поздравил коллегу постом в Facebook.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премии, Украинские режиссеры, Ирина Цилык, Кинопремии, Film Festival 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
02 "Не выпускать, как денежную единицу": Зеленского просят изъять все монеты
03 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
04 Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
05 Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День сурка 2020: история и традиции праздника
Сегодня - День сурка 2020
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
СМИ: Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи
СМИ: Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь