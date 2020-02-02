Всегда с мамой: Дженнифер Лопес демонстрирует поддержку дочери на изнурительных репетициях (Фото)

Когда твоя мама Дженнифер Лопес и у нее такой насыщенный график, единственная возможность проводить побольше времени вместе - сопровождать ее на концертах и во время репетиций.
Именно так поступает Эмма и Джей Ло очень ценит поддержку дочери.
Так, сегодня звезда поделилась трогательным фото, на котором нежно обнимает дочь после изнурительной подготовки к будущему шоу.
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I love when Lulu visits me at rehearsals.... #rehearsalbelike 5 DAYS!!!!
"Я обожаю, когда Лулу вместе со мной на репетициях! Целых 5 дней", - подписала фото Дженнифер. Да уж, не каждый выдержит подобный график, но с такой поддержкой от близких возможно все! Согласна?