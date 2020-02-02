Всегда с мамой: Дженнифер Лопес демонстрирует поддержку дочери на изнурительных репетициях (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская певица и актриса очень ценит свою семью и старается проводить с ней как можно больше времени.

Когда твоя мама Дженнифер Лопес и у нее такой насыщенный график, единственная возможность проводить побольше времени вместе - сопровождать ее на концертах и во время репетиций.

Именно так поступает Эмма и Джей Ло очень ценит поддержку дочери.

Так, сегодня звезда поделилась трогательным фото, на котором нежно обнимает дочь после изнурительной подготовки к будущему шоу.

"Я обожаю, когда Лулу вместе со мной на репетициях! Целых 5 дней", - подписала фото Дженнифер. Да уж, не каждый выдержит подобный график, но с такой поддержкой от близких возможно все! Согласна?