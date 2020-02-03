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Актер Роберт Паттинсон рассказал, что ненавидит отращивать усы и бороду

Актер Роберт Паттинсон рассказал, что ненавидит отращивать усы и бороду
10:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Для роли в фильме "Маяк" Паттинсон отрастил густые усы и признался, что еле терпит их.

Роберт Паттинсон — один из тех актеров, кто не щадит себя, когда дело касается внешней трансформации для роли. Ради образов он худел и набирал массу, подвергал тело радикальным изменениям.

Но самое сложное для него — растительность на лице. 

Два раза я снимался в ролях, для которых мне пришлось отращивать усы и бороду. Я не понимаю мужчин, которым это нравится. Надо быть сумасшедшим, чтобы носить усы в обычной жизни. Это все равно, что носить камень в ботинке. Они попадают в нос, ты постоянно чихаешь, вся еда остается на усах. Когда мы были в Новой Шотландии, их наличие, конечно, помогло мне сойти за своего среди местных рыбаков. Они бы, наверное, смеялись надо мной, будь я с гладким лицом. Но из-за усов у меня постоянно меняется выражение лица, потому что волосы лезут в нос, а я пытаюсь их убрать, — поделился актер. 

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В "Маяке" Паттинсон играет Эфраима Уинслоу — парня, который приехал на остров работать помощником смотрителя маяка. Наставник Эфраима оказывается настоящим тираном, из-за чего герой Паттинсона начинает пить и сталкивается со странными явлениями на острове.

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Фильмы, Кино, Роберт Паттинсон, Знаменитости, Актер, Борода.
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