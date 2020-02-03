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Красивая пара!: Дочь Ольги Сумской показала редкое фото с мужем

Красивая пара!: Дочь Ольги Сумской показала редкое фото с мужем
14:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сейчас звездная пара в ожидании пополнения в их семье.

Украинская актриса Ольга Сумская вскоре во второй раз станет бабушкой. А пока ее старшая дочь Антонина Паперная завораживает сеть нежными обыденными снимками. На днях она опубликовала очередную фотографию, на которой предстала со своим мужем.

Как известно, 29-летняя Антонина Паперная – успешная актриса и модель в России. Именно там девушка познакомилась со своим коллегой Владимиром Ягличем, с которым строит прочные отношения. К алтарю пара не торопится идти и даже после рождения первого ребенка – девочки Евы, которой уже исполнилось 2 года, – Антонина и Владимир не узаконили роман.

И хоть Антонина Паперная не афиширует свою личную жизнь, все же не удержалась от публикации совместного фото с любимым. 

 
 
 
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Very serious

Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Романтическую фотографию актеры сделали в Санкт-Петербурге, в знаменитом Эрмитаже. На черно-белом фото Антонина Паперная в кружевной майке и пиджаке прижалась к Владимиру Ягличу. И хоть пара не показала эмоций перед камерой, редкое фото пары вызвало немало восторженных отзывов.

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Сперва новость о беременности Антонины Паперной восприняли, как шутку, ведь девушка записала новогоднее секундное видео, в котором показала округлый живот. Однако в одном из интервью Ольга Сумская подтвердила информацию о будущем пополнении ее семьи. Знаменитая актриса призналась, что не знает пола ребенка, но в ожидании его появления.

Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внучка? Ждем, – известила Сумская.

Кроме этого, актриса добавила, что очень близка со своей первой дочкой, поэтому часто получает звонки от Антонины, которая советуется с ней от начала беременности.

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Актриса, Знаменитость, Ольга Сумская, Дочь Ольги Сумской.
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