"Добро пожаловать в мир": Милла Йовович родила третью дочурку

Чуть больше суток назад Милла Йовович обратилась к своим подписчикам и призналась, что готовится родить со дня на день.
"Срок завтра, так что в любой момент могу отправиться в больницу. Забавно, ведь я думала, что третьи роды будут для меня простыми. Однако теперь я действительно нервничаю, поскольку не знаю, чего ожидать", — рассказывала актриса в Инстаграме.
Судя по всему, малышка решила родиться точно в срок.
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Due date is tomorrow so getting ready to go to the hospital at anytime now!! It’s funny because I thought having our 3rd would be a piece of cake, but I’m actually really nervous, now that I know what to expect! Anyway, hopefully the next post I make will be a picture of our newest little girlie girl! Wish me luck everyone!!
Всего пару часов назад старшая дочь Милы и ее мужа Пола Андресона — Эвер — поделилась в своем Инстаграме фото из больничной палаты, на котором вся семья позирует с крохой.
Девочка уточнила, что Милла и Пол назвали новорожденную Оушан, и трогательно призналась в любви к своей младшей сестре.
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Welcoming Baby! Welcome to the world my new sister Osian (pronounced O-shun like the body of water)! We love you!!! Photo: @chrissbrenner
В комментариях поклонники принялись поздравлять пару. Интернет-пользователи ждут не дождутся, когда новоиспеченная многодетная мать выложит фото с крохой. "Добро пожаловать в мир, Оушан!
У тебя будут самые прекрасные родители и заботливые сестры", "Поздравляем вас с прибавлением!", "Пусть малышка растет здоровой", "Такая хорошая кроха!" — пишут в комментариях интернет-пользователи.