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"Добро пожаловать в мир": Милла Йовович родила третью дочурку

"Добро пожаловать в мир": Милла Йовович родила третью дочурку
16:06 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:44-летняя актриса Милла Йовович стала матерью в третий раз.

Чуть больше суток назад Милла Йовович обратилась к своим подписчикам и призналась, что готовится родить со дня на день.

"Срок завтра, так что в любой момент могу отправиться в больницу. Забавно, ведь я думала, что третьи роды будут для меня простыми. Однако теперь я действительно нервничаю, поскольку не знаю, чего ожидать", — рассказывала актриса в Инстаграме.

Судя по всему, малышка решила родиться точно в срок.

Всего пару часов назад старшая дочь Милы и ее мужа Пола Андресона — Эвер — поделилась в своем Инстаграме фото из больничной палаты, на котором вся семья позирует с крохой.

Девочка уточнила, что Милла и Пол назвали новорожденную Оушан, и трогательно призналась в любви к своей младшей сестре.

 
 
 
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Welcoming Baby! Welcome to the world my new sister Osian (pronounced O-shun like the body of water)! We love you!!!  Photo: @chrissbrenner

Публикация от Ever Gabo Anderson (@evergaboanderson)

В комментариях поклонники принялись поздравлять пару. Интернет-пользователи ждут не дождутся, когда новоиспеченная многодетная мать выложит фото с крохой. "Добро пожаловать в мир, Оушан!

Мила Йовович откровенно рассказала о сложных последних неделях беременности (Видео)

У тебя будут самые прекрасные родители и заботливые сестры", "Поздравляем вас с прибавлением!", "Пусть малышка растет здоровой", "Такая хорошая кроха!" — пишут в комментариях интернет-пользователи.

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Все по теме:

Беременность, Роды, Актриса, Мила Йовович, Родила.
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