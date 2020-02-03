"Добро пожаловать в мир": Милла Йовович родила третью дочурку

Новости шоу бизнеса:44-летняя актриса Милла Йовович стала матерью в третий раз.

Чуть больше суток назад Милла Йовович обратилась к своим подписчикам и призналась, что готовится родить со дня на день.

"Срок завтра, так что в любой момент могу отправиться в больницу. Забавно, ведь я думала, что третьи роды будут для меня простыми. Однако теперь я действительно нервничаю, поскольку не знаю, чего ожидать", — рассказывала актриса в Инстаграме.

Судя по всему, малышка решила родиться точно в срок.

Всего пару часов назад старшая дочь Милы и ее мужа Пола Андресона — Эвер — поделилась в своем Инстаграме фото из больничной палаты, на котором вся семья позирует с крохой.

Девочка уточнила, что Милла и Пол назвали новорожденную Оушан, и трогательно призналась в любви к своей младшей сестре.

В комментариях поклонники принялись поздравлять пару. Интернет-пользователи ждут не дождутся, когда новоиспеченная многодетная мать выложит фото с крохой. "Добро пожаловать в мир, Оушан!

У тебя будут самые прекрасные родители и заботливые сестры", "Поздравляем вас с прибавлением!", "Пусть малышка растет здоровой", "Такая хорошая кроха!" — пишут в комментариях интернет-пользователи.