"Моя гордость": дочь Павла Зиброва снялась для обложки глянца (Фото)

Новости шоу бизнеса:22-летняя девушка украсила обложку журнала L'Оfficiel Baltics.

Украинский певец Павел Зибров решил публично похвастаться достижениями своей дочери Дианы.

Соответствующей информацией Павел Зибров поделился с поклонниками на инстаграм-странице. По его словам, Диана приняла участие в стильной фотосессии во время путешествия в Лондон. Вероятно, съемка состоялась в присутствии звездных родителей, ведь артист был в восторге от результата и не мог поверить, что фотографии попадут на первые полосы глянца.

"Моя гордость, мой цветочек, моя любимая доченька Диана Зиброва в который раз порадовала меня. Она стала лицом январского номера L'officiel Baltics. Звучит, правда? Эта фотосессия в Лондоне была чем-то особенным для всей нашей семьи. Но мы даже не ожидали, что фото Дианы поставят на обложку! Видеть, как мечты твоей дочери воплощаются в действительность – это удивительное ощущение. Но в этом нет ничего невероятного: Диана такая же трудолюбивая и талантливая, как и мы с Маринкой", – поделился Павел Зибров.

Это не дебютная съемка Дианы Зибровой. Украинская красавица уже сотрудничала с FPost и участвовала в фотосессиях в Италии, Монако, Франции. Сама же дочь Павла Зиброва призвала других девушек воплощать свои мечты, ведь независимо от возраста или параметров каждая может стать моделью.

Для этой съемки Диана примерила стильные зимние наряды и позировала на фоне колоритных улиц Лондона.