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Понедельник, 03.02.2020
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"Моя гордость": дочь Павла Зиброва снялась для обложки глянца (Фото)
"Моя гордость": дочь Павла Зиброва снялась для обложки глянца (Фото)

"Моя гордость": дочь Павла Зиброва снялась для обложки глянца (Фото)

"Моя гордость": дочь Павла Зиброва снялась для обложки глянца (Фото)
18:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:22-летняя девушка украсила обложку журнала L'Оfficiel Baltics.

Украинский певец Павел Зибров решил публично похвастаться достижениями своей дочери Дианы.

Соответствующей информацией Павел Зибров поделился с поклонниками на инстаграм-странице. По его словам, Диана приняла участие в стильной фотосессии во время путешествия в Лондон. Вероятно, съемка состоялась в присутствии звездных родителей, ведь артист был в восторге от результата и не мог поверить, что фотографии попадут на первые полосы глянца.

"Моя гордость, мой цветочек, моя любимая доченька Диана Зиброва в который раз порадовала меня. Она стала лицом январского номера L'officiel Baltics. Звучит, правда? Эта фотосессия в Лондоне была чем-то особенным для всей нашей семьи. Но мы даже не ожидали, что фото Дианы поставят на обложку! Видеть, как мечты твоей дочери воплощаются в действительность – это удивительное ощущение. Но в этом нет ничего невероятного: Диана такая же трудолюбивая и талантливая, как и мы с Маринкой", – поделился Павел Зибров.

 
 
 
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Моя гордість, моя квіточка, моя кохана донечка @diana_zibrova вкотре порадувала мене! Діана Зіброва стала обличчям січневого номеру L’officiel Baltics @lofficielbaltics Звучить, правда?  Ця фотосесія у Лондоні була чимось особливим для всієї нашої родини. Але ми навіть не очікували, що фото Діани поставлять на обкладинку! Бачити, як мрії твоєї доньки втілюються у дійсність — це надзвичайне відчуття. Але у цьому немає нічого неймовірного: Діана така сама працьовита та талановита, як і ми з Маринкою. А яблучко від яблуньки... Зичу своїй дівчинці нових і нових вершин. Приєднуєтесь?

Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Это не дебютная съемка Дианы Зибровой. Украинская красавица уже сотрудничала с FPost и участвовала в фотосессиях в Италии, Монако, Франции. Сама же дочь Павла Зиброва призвала других девушек воплощать свои мечты, ведь независимо от возраста или параметров каждая может стать моделью.

Как всегда прекрасна: Моника Беллуччи украсила обложку французского Elle (Фото)

Для этой съемки Диана примерила стильные зимние наряды и позировала на фоне колоритных улиц Лондона.

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Обложка, Глянец, Павло Зибров, Дочь Павла Зиброва.
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