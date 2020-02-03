"Моя гордость": дочь Павла Зиброва снялась для обложки глянца (Фото)

Украинский певец Павел Зибров решил публично похвастаться достижениями своей дочери Дианы.
Соответствующей информацией Павел Зибров поделился с поклонниками на инстаграм-странице. По его словам, Диана приняла участие в стильной фотосессии во время путешествия в Лондон. Вероятно, съемка состоялась в присутствии звездных родителей, ведь артист был в восторге от результата и не мог поверить, что фотографии попадут на первые полосы глянца.
"Моя гордость, мой цветочек, моя любимая доченька Диана Зиброва в который раз порадовала меня. Она стала лицом январского номера L'officiel Baltics. Звучит, правда? Эта фотосессия в Лондоне была чем-то особенным для всей нашей семьи. Но мы даже не ожидали, что фото Дианы поставят на обложку! Видеть, как мечты твоей дочери воплощаются в действительность – это удивительное ощущение. Но в этом нет ничего невероятного: Диана такая же трудолюбивая и талантливая, как и мы с Маринкой", – поделился Павел Зибров.
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Моя гордість, моя квіточка, моя кохана донечка @diana_zibrova вкотре порадувала мене! Діана Зіброва стала обличчям січневого номеру L’officiel Baltics @lofficielbaltics Звучить, правда? Ця фотосесія у Лондоні була чимось особливим для всієї нашої родини. Але ми навіть не очікували, що фото Діани поставлять на обкладинку! Бачити, як мрії твоєї доньки втілюються у дійсність — це надзвичайне відчуття. Але у цьому немає нічого неймовірного: Діана така сама працьовита та талановита, як і ми з Маринкою. А яблучко від яблуньки... Зичу своїй дівчинці нових і нових вершин. Приєднуєтесь?
Это не дебютная съемка Дианы Зибровой. Украинская красавица уже сотрудничала с FPost и участвовала в фотосессиях в Италии, Монако, Франции. Сама же дочь Павла Зиброва призвала других девушек воплощать свои мечты, ведь независимо от возраста или параметров каждая может стать моделью.
Для этой съемки Диана примерила стильные зимние наряды и позировала на фоне колоритных улиц Лондона.