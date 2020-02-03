Эталон стиля: королева Испании очаровала роскошным образом (Фото)

Современные королевы и принцессы – настоящие эталоны элегантности. Однако эти красавицы не намерены одеваться консервативно и устарело, поэтому пополняют свой гардероб трендовыми новинками.
В понедельник, 3 февраля, в Мадриде прошла торжественная церемония открытия 14-х законодательных собраний. Политическое событие не обошли вниманием король Филипп VI и его супруга Летиция. Супруги решили с детства готовить своих дочерей к трону, поэтому на мероприятии Ее Величество красовалась рядом с принцессами Леонор и Софией.
И не только появление королевской семьи привлекло внимание общественности, но и их изысканный наряд. Леонор и София предстали перед камерами в светлом и красном платьях, которые дополнили черными пальто и балетками. А вот сама королева Летиция покорила всех очевидцев стильным черным кейпом с меховой вставкой и белоснежным платьем.
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#New King Felipe, Queen Letizia, Princess Leonor and Infanta Sofia of Spain attended the solemn opening of the 14th legislature at the Spanish Parliament, Madrid (3rd February) #spanishroyalfamily #spanishroyals #familiarealespañola #reyfelipevi #kingfelipe #queenletizia #reinaletizia #princessleonor #princesaleonor #princesadeasturias #infantasofia #familireal #royalfamily #instaroyals #royalnews
Интересно, что наряд имел несимметричный крой, который очень редко выбирают представители монархии, стремясь демонстрировать идеальные силуэты. Однако, кажется, испанская модница Летиция не боится экспериментов и прекрасно демонстрирует результаты своего выбора.