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Понедельник, 03.02.2020
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Эталон стиля: королева Испании очаровала роскошным образом (Фото)

Эталон стиля: королева Испании очаровала роскошным образом (Фото)
19:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Королева Испании Летиция выбрала для одного из своих выходов стильный кейп.

Современные королевы и принцессы – настоящие эталоны элегантности. Однако эти красавицы не намерены одеваться консервативно и устарело, поэтому пополняют свой гардероб трендовыми новинками.

В понедельник, 3 февраля, в Мадриде прошла торжественная церемония открытия 14-х законодательных собраний. Политическое событие не обошли вниманием король Филипп VI и его супруга Летиция. Супруги решили с детства готовить своих дочерей к трону, поэтому на мероприятии Ее Величество красовалась рядом с принцессами Леонор и Софией.

И не только появление королевской семьи привлекло внимание общественности, но и их изысканный наряд. Леонор и София предстали перед камерами в светлом и красном платьях, которые дополнили черными пальто и балетками. А вот сама королева Летиция покорила всех очевидцев стильным черным кейпом с меховой вставкой и белоснежным платьем.

Королева Летиция поразила стильным бюджетным нарядом (Фото)

Интересно, что наряд имел несимметричный крой, который очень редко выбирают представители монархии, стремясь демонстрировать идеальные силуэты. Однако, кажется, испанская модница Летиция не боится экспериментов и прекрасно демонстрирует результаты своего выбора.

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Стиль, Образ, Летиция, Королева Испании, Королева Летиция.
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