Эталон стиля: королева Испании очаровала роскошным образом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Королева Испании Летиция выбрала для одного из своих выходов стильный кейп.

Современные королевы и принцессы – настоящие эталоны элегантности. Однако эти красавицы не намерены одеваться консервативно и устарело, поэтому пополняют свой гардероб трендовыми новинками.

В понедельник, 3 февраля, в Мадриде прошла торжественная церемония открытия 14-х законодательных собраний. Политическое событие не обошли вниманием король Филипп VI и его супруга Летиция. Супруги решили с детства готовить своих дочерей к трону, поэтому на мероприятии Ее Величество красовалась рядом с принцессами Леонор и Софией.

И не только появление королевской семьи привлекло внимание общественности, но и их изысканный наряд. Леонор и София предстали перед камерами в светлом и красном платьях, которые дополнили черными пальто и балетками. А вот сама королева Летиция покорила всех очевидцев стильным черным кейпом с меховой вставкой и белоснежным платьем.

Интересно, что наряд имел несимметричный крой, который очень редко выбирают представители монархии, стремясь демонстрировать идеальные силуэты. Однако, кажется, испанская модница Летиция не боится экспериментов и прекрасно демонстрирует результаты своего выбора.