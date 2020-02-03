Наталья Могилевская поделилась подробностями личной жизни

Новости шоу бизнеса:Наталья Могилевская впервые поделилась информацией о своем любимом.

Еще в 2019 году Наталья сообщила, что у нее новые отношения, однако больше ничего не говорила на эту тему.

Небольшими данными о своем возлюбленном артистка поделилась в интервью с программой "Світське життя". Оказалось, что любимый мужчина Могилевской живет заграницей, но в какой именно стране певица не уточнила.

"У нього там все життя. Він викладач, він працює ще. А у мене - тут, тому що моє життя пов'язане з Україною. Як ми будемо це вирішувати, не знаю" - рассказала Наталья Могилевская.

Также вероятно, что Наталья проведет с ним День влюбленных.