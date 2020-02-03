В прозрачном платье-сетке: Ирина Шейк блеснула безупречной фигурой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известная модель произвела фурор своим появлением на светской вечеринке.

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк решила не впадать в депрессию, а продолжать развивать свою карьеру.

2 февраля в Лондоне прошло награждение лучших актеров и режиссеров премиями BAFTA-2020. И, по традиции, мероприятие не ограничилось только торжественной частью: вечером все звезды пришли на светскую вечеринку, чтобы поздравить победителей. Приглашение получила и молодая мамочка Ирина Шейк.

Модель решила не игнорировать событие и охотно отправилась в Лондон. Перед камерами Ирина Шейк блистала в прозрачном платье-сетке от бренда Burberry.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Major Tisci moment @riccardotisci17 Публикация от irinashayk (@irinashayk) 2 Фев 2020 в 3:10 PST

Наряд был расшит кристаллами, что поразило всех участников события. А вот прозрачный силуэт помог Ирине Шейк добавить соблазнительности образу: манекенщица надела нюдовое боди, засветив безупречную фигуру. Босоножки и лаконичные украшения завершили соблазнительный look Ирины Шейк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mr and mrs Tisci @riccardotisci17 Публикация от irinashayk (@irinashayk) 3 Фев 2020 в 11:20 PST

Интересно, что уже в сети звезда показала фото с воспалительным Рикардо Тиши. Мужчина, который является близким другом Ирины Шейк, сопровождал ее на вечеринке и принял участие в импровизированной съемке для ее блога. Не отказывалась модель от фото и с другими гостями события.