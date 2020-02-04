Повзрослевшие дети-актеры любимых фильмов (Фото)

Настолько талантливо маленькие актеры растворяются в своих героях, что не перестаешь удивляться, откуда столько актерского мастерства? Любимые фильмы остаются с нами и тогда, когда мы становимся родителями и смотрим их уже со своими детьми. А какими стали юные дарования спустя десятки лет - вы сможете увидеть, посмотрев эти фото.