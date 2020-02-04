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"Смотрели друг на друга с обожанием": Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые были замечены вместе с момента разрыва

"Смотрели друг на друга с обожанием": Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые были замечены вместе с момента разрыва
12:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Поклонники знаменитостей предположили, что Шейк и Купер после расставания остались в хороших отношениях.

В воскресенье в Лондоне состоялась ежегодная премия Британской академии кино и телевизионных искусств, а после нее прошла традиционная вечеринка Vogue, где среди гостей были Ирина Шейк и Брэдли Купер. После мероприятия появились фотографии, на которых модель и актер позируют вместе.

Один из гостей вечеринки сообщил Mail Online, что Ирина и Брэдли "смотрели друг на друга с обожанием". Однако звезды позировали вместе лишь на одном фото.

Сообщается, что большую часть вечера модель и актер провели в разных компаниях: Шейк веселилась со своим другом Риккардо Тиши, а Купер общался с Робертом Де Ниро и Лорой Дерн. 

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Напомним, Ирина и Брэдли расстались летом 2019 после четырех лет отношений. У пары есть двухлетняя дочь Лея. В свежем интервью Vogue Шейк прокомментировала разрыв с Купером. Она сказала, что жизнь без Брэдли для нее — новый этап, и отметила, что если она рвет связи, то это навсегда.

Я сильная, я определенно знаю, чего хочу. Думаю, некоторые мужчины этого боятся. Если кто-то исчезает из моей жизни, то это навсегда, я действительно рву связи. Наверное, некоторые люди боятся моей холодности. Но не многие знают, что под этим холодом скрывается добрый, милый человек, который может заплакать на интервью, — сказала Шейк.

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Отношения, Расставание, Брэдли Купер, Vogue, Ирина Шейк, Знаменитости.
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